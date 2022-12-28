Uluslararası Klarnet Yarışması'nda ödüller sahibini buldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanan Yunus Emre Hügül, ikincilik ödülünü kazanan Bahadır Çalı, üçüncülük ödülünü kazanan ise Efil Özdemir oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin Mustafa Kandıralı’nın anısını yaşatmak amacıyla düzenlediği; doğu ve batı müziğini bir araya getirerek Türkiye’de bir ilk olan 1. Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Mustafa Kandıralı’nın torunu Şaheste Özgür Eren’in de kulakların pasını sildiği performansının ardından jüri üyesi Kurt Schmid gerçekleştirdiği resital ile misafirlerin büyük beğenisini topladı

Yarışmanın birincilik ödülünü kazanan Yunus Emre Hügül, ikincilik ödülünü kazanan Bahadır Çalı, üçüncülük ödülünü kazanan ise Efil Özdemir oldu. Mansiyon ve seçici kurul özel ödülünü kazananlar ise Doğukan Alkan, Hasan Kulabaş ve Uğur Bayloz oldu.

Birinciye 25 bin TL, ikinciye 17.500 TL, üçüncüye 10 bin TL, mansiyon kazananlara ise 3’er bin TL verildi. Ödül töreninin ardından katılımcılar tek tek performanslarını sergilediler.

En son toplu olarak sahneye çıkan ekip, misafirlerden büyük alkış topladı.