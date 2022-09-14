Uluslararası İzmir Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Konak Belediyesi’nin katkıları ile Asitem tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek ana akım vizyon filmleri festivali 16 noktada düzenlenen açık hava film gösterimleri ile başladı.İZMİR (İGFA) - 13-17 Eylül tarihleri arasında İzmir’in dört bir köşesinde açık hava film gösterimleri devam edecek olan, Uluslararası İzmir Film Festivali'ne oy yağıyor. Sinemadan ve sanattan uzak kaldığımız uzun bir aradan sonra festivaline kavuşan ana akım vizyon filmleri,Türkiye'nin ilk ve tek halk tarafından oylanan film festivali olma özelliğini de sürdürüyor.

7. sanat olarak bilinen sinemanın halkın her kesimine ulaşması için büyük bir şans olan Uluslararası İzmir Film Festivali'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da kazananlar noter onaylı halk oylamasıyla belirleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN FESTİVALE DESTEK

Sektörün bugüne kadar olan açığını kapatan, vizyon filmleri temalı ve halk tarafından oylanan bir festivalin birçok kesim tarafından heyecanla karşılanması, ASİTEM / Sinema Televizyoncular Meslek Birliği'nin çabalarını haklı bir gurur kaynağına dönüştürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen festivalin oylama sonucu bu yıl da heyecanla bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda Ayla, Müslüm, 7. Koğuştaki Mucize gibi filmlerin ödül aldığı festivalde son iki yıldır diziler, dijital dizi ve filmlerde yarışıyor.

Bu yılda Eltilerin Savaşı, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? Nasipse Olur, Aykut Enişte, Kağıttan Hayatlar, Kin gibi filmler aday olurken tv dizileri ve dijital dizilerde de pek çok iddialı yapım halk oylaması ile yarışıyor.