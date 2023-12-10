“Uluslararası İtfaiye Eğitim Programı Tatbikatı” gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı iş birliğinde uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda farklı ülkelerde itfaiyeci eğitimlerine devam eden Konya Büyükşehir İtfaiyesi, Bangladeşli 17 itfaiye personeline verdiği eğitimin ikinci aşamasını tamamlayarak “Uluslararası İtfaiye Eğitim Programı Tatbikatı” gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde Bangladeşli itfaiyecilere eğitim vererek “Uluslararası İtfaiye Eğitim Programı Tatbikatı” düzenlendi.

Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı ( ADAMEP) kapsamında Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikat öncesi konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Uysal’a destekleri için teşekkür etti.

İşbitirici, gelecekte yapılacak eğitim programlarının daha da güzel olması temennisinde bulunarak, “TİKA’ya bizimle iş birliği yaparak bu eğitimlerin yurt dışına verilmesine öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. Bizi her programda yalnız bırakmayan AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun hanımefendiye ve yıl içerisindeki birçok programımıza desteklerini esirgemeyen KOP Başkan Yardımcımıza ve buraya katılan misafirlerimizin her birine de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TECRÜBELERİMİZİ, DOST VE KARDEŞ ÜLKELERLE PAYLAŞIYORUZ”

TİKA Uzmanı Dr. Onur Yaşar da bilgi ve tecrübelerini kardeş ülkelerle paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olarak 5 kıtada yer alan 62 program koordinasyon ofisimizle Türkiye’nin sahip olduğu tecrübeyi, dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitim Programı'mız kapsamında geliştirmiş olduğumuz itfaiye eğitim programını da Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’mızla birlikte 9 farklı ülkede 14 proje geliştirdik.”

Bangladeş’te gerçekleştirilen itfaiye eğitiminin ardından ikinci aşamanın Konya’da verilen eğitimlerle tamamlandığını dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:

“Eğitimin ikinci aşamasında ülkemize gelen Bangladeşli itfaiye mensuplarını burada misafir ederek başarılı şekilde tamamladık. İnanıyorum ki burada eğitim alan personeller, ülkelerine döndüklerinde, ülkemizde kazanmış oldukları tecrübe, bilgi ve birikimi diğer meslektaşlarına aktararak birçok hayatın kurtarılmasına vesile olacaktır. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne, KBRN Savunma ve Tugay Komutanlığı’mıza şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum.”

Bangladeş İtfaiye Müdür Yardımcısı Şafigul İslam da hem eğitimler hem de misafirperverlik için teşekkür ederek, “Burada aldığımız eğitimler sayesinde yeni şeyler öğrendik. Çalışmada emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi.

BANGLADEŞLİ İTFAİYECİLER EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Bangladeş İtfaiyesi’nden görevli 17 personelin katıldığı eğitimlerin ilk haftası Konya İtfaiye Eğitim Merkezinde ikinci haftası TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ve TİKA aracılığı ile “Uluslararası İtfaiye Eğitim Programı Tatbikatı” kapsamında Bangladeşli itfaiye personeline yangına müdahale esasları, arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, yangın önleme tedbirleri, olay yeri yönetimi ve belediyelerde afet yönetimi gibi çeşitli konularda hem teorik hem uygulamalı eğitimler verdi.

Katılımcıların, uzman eğitmenlerden 12 gün boyunca aldığı çeşitli eğitimler, gerçekleştirilen tatbikatla sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi daha önce de Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, Libya, Gambiya, Filistin, Makedonya, K.K.T.C, Gürcistan, Somali ülkelerine eğitim vermişti.