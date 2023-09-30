Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali'ne geri sayım

Türkiye’nin en lezzetli, en eğlenceli festivali olan 11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’nin programı belli oldu.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından “Edirne’ye Gel, Ciğerimi Ye” temasıyla düzenlenecek olan 11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, 6-7-8 Ekim’de Edirneliler ile buluşacak. Festival kapsamında yurtiçi ve yurtdışından bando ekipleri misafir edilecek, Ciğer Yeme ve Acı Biber Yeme Yarışmaları düzenlenecek. Halka ücretsiz ciğer ikramının da yapılacağı festivalde, kentin dört bir yanında konserler verilecek.

Türkiye’nin en lezzetli, en eğlenceli festivali olan 11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’nin Programı belli oldu. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından “Edirne’ye Gel, Ciğerimi Ye” temasıyla düzenlenecek olan 11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, 6-7-8 Ekim’de Edirneliler ile buluşacak. Festival kapsamında yurtiçi ve yurtdışından bando ekipleri misafir edilecek, Ciğer Yeme ve Acı Biber Yeme Yarışmaları düzenlenecek. Halka ücretsiz ciğer ikramının da yapılacağı festivalde, kentin dört bir yanında konserler verilecek.

Festivale bu yıl Edirne Belediyesi Bando Ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Bando Ekibi, Bulgaristan Dobriç Bando Ekibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi, Fanfara Mezzo Forte Otopeni Primaria Bando Ekibi, Seferihisar Belediyesi Bando Ekibi, İzmit Belediye Bando Ekibi katılacak.

11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, 6 Ekim Cuma Günü Saat: 18.00’de Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek olan çelenk sunma töreni ile start alacak. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Edirne Valisi Yunus Sezer ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Daha sonra yurtiçi ve yurtdışından gelen Bando ekipleri, şehrin dört bir yanında performanslarını sergileyecek. Saat:21.00’da başlayacak olan konserler, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı, Erasta Alışveriş Merkezi, Margi Outlet Alışveriş Merkezi, Ayşekadın Karakol Durağı, TAKSAV Parkı, Selimiye Yanı Edirne Belediyesi Meriç Kafe ve Şükrüpaşa Mahallesi Suni Gölet’e Edirneliler ile buluşacak.

7 Ekim Cumartesi Günü ise Saat:13.00’te iki köprü arasında toplanacak olan kortej buradan Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Dünyanın En Büyük Tavası’nın bulunduğu Karaağaç yolundaki alana kadar yürüyecek. Ekipler, Rekor Tava’nın önünde mini bir konser verecek. Saat: 14.00’te ise Edirne Belediyesi Protokol Evi’nde Ciğer ve Biber Söyleşisi gerçekleştirilecek.

Müzik şöleni Edirne Büyük Sinagogu’nda devam edecek. Edirne Belediyesi Oda Orkestrası “7 Dilde Şarkılar” isimli konseri ile festivale renk katacak.

Bando ekipleri ise Saat: 17.15’te Karaağaç Tren Garı girişi, T.Ü. Ayşekadın Yerleşkesi Karşısı 1. Sokak , Baca Evleri önünde; Saat: 20.00’de ise Saraçlar Caddesi’nde konser verecek.

8 Ekim Pazar Günü ise programlar, 16.00’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek, çelenk sunum programı ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kortej Saraçlar Caddesi’ne hareket edecek. Burada gerçekleştirilecek olan açılış konuşmalarının ardından sözü ve bestesi Beyazıt Sansı’ya ait olan Tava Ciğer Marşı okunacak.

ACI BİBER VE CİĞER YEME YARIŞMASI

11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, kapsamında Acı Biber ve Ciğer Yeme Yarışması düzenlenecek. Acı Biber Yeme Yarışması’na katılan ve en çok acı biberi yiyerek, birinci olan yarışmacıya 5 litre Ayçiçek yağı ve 5 porsiyon ciğer ikramı edilecek. Edirne Tava Ciğeri Yeme Yarışması’na katılan ve birinci olan yarışmacı da 5 litre Ayçiçek yağı ve 5 porsiyon ciğer ödülünün sahibi olacak.

Festival halka sembolik ciğer ikramı ile son bulacak.