Uluslararası Çepni Barış Festivali nefes kesiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Çepni Barış Festivali Bergama'da başladı. Festivalin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Bizler bu memleketin çocukları böyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece bu ülke ilelebet payidar kalacaktır” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Çepni Barış Festivali başladı. Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Çepni Boyu Derneği Başkanı Cemal Bulut, İzmir Çepni Boyu Derneği Ümit Güner, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren Çepni derneklerinin temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

“Soyer’i bugün burada daha iyi anladım” İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu törende yaptığı konuşmada, “Kendi adıma çok onur duyduğum bir anı yaşıyorum. Çocukluğumun geçtiği bu meydanda böyle önemli bir günde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Doğup büyüdüğünüz yere hizmet etmenin ne kadar güzel olduğunu tarif edemem. Bu festivali ilk kez burada düzenlemek için büyük emek sarf eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’i bugün burada daha iyi anladım. Sizlere selamlarını sevgilerini iletiyorum. Ne kadar büyük bir ülkede yaşadığımızı, büyük bir milletin çocukları olduğumuzu bir kez daha burada idrak ettik ve bununla gurur duyduk. Balkanlar’dan, Gagavuzya'dan, Suriye’den, Kerkük’ten, İran’dan, Azerbaycan’dan ve Türkiye’nin her yerinden Çepni boylarının yiğit ve kahraman insanları bugün burada ülkenin ve milletin birliği için birbirinden güzel sözler sarf ediyor. Bu ne kadar güzel bir manzara, bu ne güzel bir idrak. İşte bu büyük idrakin önünde saygıyla eğiliyorum. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' demişti. Bu birlik oldukça, ülkenin birliği oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Panel ve konserler Ana teması barış olan birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilen festivalde konuşmaların ardından sanatçı Özlem Özdil sahne aldı. İki günlük festival kapsamında Çepniler ve Çepnilerle ilgili araştırmalar, Çepnilerin yaşadığı yerler ve inançları, Çepnilerin tarihi geçmişi ve kültürel yapıları ile ilgili paneller ve konserler düzenleniyor.