Ulusal Staj'a en büyük destek Kocaeli'den

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programına en büyük desteği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verdi.KOCAELİ (İGFA) -Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programına en büyük desteği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi verdi. Program kapsamında staj yapan öğrencilerin sayısı her geçen yıl artacak.

Üniversite öğrencilerinin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı başlatılmıştı.

Tüm kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile iki yıldır başarıyla sürdürülen program, 3. yılında ülkemizin istihdam politikaları paralelinde genişletildi. Projenin ilk yılından beri destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce gence staj imkanı sağladı.

Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedefleyen Ulusal Staj Programı için 17 bin 592 lisans, 4 bin 332 ön lisans öğrencisinin tercihi Kocaeli oldu. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesini tercih eden tüm adaylara teklif gönderilerek staj imkanı sağlandı.

“GENÇLERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

Ulusal Staj Programını destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak insanlığa, ilkesine değer katan dürüst, ahlaklı ve adaletli bir nesil yetiştirme uhdesinde sizlerin eğitimine destek vermeyi bir görev bildiklerini belirterek, "Bu gaye çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programına en fazla sayıda destek veren yerel yönetim kurumu olmayı başardık. Yurtiçinde ve yurtdışında örnek uygulama olarak gösterilen, gerek kamu gerekse özel sektörün ihtiyaçlarına çare olan programa desteğimiz artarak devam edecek. Yarınlarımıza yön verecek siz değerli gençlerin kariyer yolculuğunda da her zaman en büyük destekçiniz olmayı sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye’yi sizlerle ilelebet yaşatacağız” diye konuştu.