Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonundaki 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bilimsel çalışmaları himaye etmeye, Antarktika’daki geçici bilim üssünü kalıcı hale getirmek ve Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde asli üyeler arasında yer almak için çalışmalarımıza devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ay-yıldız kutuplarda! 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferini tamamlayan bilim insanlarımız ülkemize döndü. Yaklaşık bir ay sürede, 4’ü yabancı 24 kişiden oluşan bilim ekibi; çevre ve kirlilik araştırmaları, deniz bilimleri çalışmaları, atmosfer ve uzay gözlemleri, enerji sistemleri, astrofizik gibi farklı alanlarda çalışmalarını başarıyla tamamladı. Çok uluslu iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalarla, ulusal bilim kabiliyetlerimizi artırırken, aynı zamanda uluslararası bilim literatürüne de önemli katkılar sunuyoruz. Bilimsel çalışmaları himaye etmeye, Antarktika’daki geçici bilim üssünü kalıcı hale getirmek ve Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde asli üyeler arasında yer almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.