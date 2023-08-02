Uludağ Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü ‘çevre’ temasıyla düzenleyeceği Uludağ Kısa Film Yarışması’nın başvuruları başladı. Yarışmaya son başvuru 14 Kasım 2023.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 3. Uludağ Kısa Film Yarışması’nın başvuruları başladı.

Bu yıl, çevresel sorunlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ‘çevre’ ana temasıyla düzenlenecek yarışmanın başvuruları 14 Kasım 2023’e kadar devam edecek. Jüri başkanlığını Derviş Zaim’in yapacağı festivalin diğer jüri üyeliklerini ise Osman Nail Doğan, Nevzat Çalıkuşu ve Ali Sait Liman yapacak. Başvuruların www.uludagkisafilm.com internet adresinden yapılacağı yarışmada birinci olan kısa filme 25.000 TL, ikinci olan kısa filme 20.000 TL, üçüncü olan kısa filme de 15.000 TL ödül verilecek.

FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ

Yıldırım’ın kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Günümüzde çevresel faktörler ve sorunlar, insanlığın bu kıymetli ilişkisini tehdit ediyor. Bu vesileyle çevre ve insan arasındaki kesişme noktasında anlam ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir kısa film yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmayla, sinema sanatının gücünü kullanarak toplumu çevre meselelerine odaklanmaya, doğayla olan bağımızın önemini yeniden hissetmeye davet etmeyi amaçlıyoruz. Sinema aracılığıyla çevre meselelerine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığa katkıda bulunmak isteyen herkesi yarışmaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.