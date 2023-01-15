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Uludağ Kısa Film Festivali'ne unutulmaz gala

YAŞAM 15.01.2023, 11:32
Uludağ Kısa Film Festivali'ne unutulmaz gala

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uludağ Kısa Film Yarışması’nın kazananları, gerçekleştirilen gala gecesi ve ödül töreniyle açıklandı.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl ‘Korona Günlerinde İnsan Olmak’ temasıyla ilki düzenlenen Uludağ Kısa Film Festivali'nin bu yılki teması ‘göç’ oldu.

85 projenin katıldığı ve Jüri başkanlığını Yazar, Yönetmen Derviş Zaim, jüri üyeliklerini Akademisyen Yazar Ali Sait Liman ve Yazar Nevzat Çalıkuşu’nun yaptığı yarışmada, Önder Muhammed Özdem’in yönettiği ‘Yolda Kalan’ filmi birinciliğe layık görülürken; ikincilik ödülü Tevfik Kemal Özel’in ‘Kıyı’ filmine, üçüncülük ödülü ise Ümit Güç’ün ‘Karıncanın Ayak İzleri’ eserine verildi.

Yarışmada Ömer Dişbudak’ın ‘İlk Göz Ağrısı’, Muhammed Furkan Daşbilek’in ‘Bir Nehir Kıyısında’, Selam Salar Çakay’ın ‘The Cold’ fimleri ise mansiyon ödülüne layık görüldü. 2. Uludağ Kısa Film Yarışması’nda birinci olan eserin yönetmenine 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verildi. Mansiyon alan filmlerin yönetmenleri ise 3 bin TL ödül kazandı.

“TARİH DEDİĞİMİZ ŞEY ASLINDA GÖÇLERİN HİKÂYESİDİR”

Yıldırım Belediyesi olarak sanata verdikleri önemi her fırsatta çeşitli etkinlikler, programlar ve projelerle yansıttıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehirler beton yapılardan, binalardan, yollardan ibaret değildir. Biz şehre bakınca önce insanı görüyoruz. Bu nedenle Yıldırım Belediyesi olarak hemşehrilerimize dokunacak, mutlu edecek, yaşam kalitelerini yükseltecek işler üretmeye gayret ediyoruz. İnsana dokunmanın en etkili yollarının başında ise şüphesiz ki sanat geliyor. Bu nedenle Yıldırım’ı bir kültür sanat şehri haline getirme yolunda adımlar atıyoruz. Bu yoldaki önemli adımlarımızdan birisi olarak değerlendirdiğimiz Uludağ Kısa Film Yarışmasıyla da sinemaseverlerin duygularına dokunmak istedik. Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz ve özellikle genç yönetmenlerin yoğun ilgi ve katılım gösterdikleri Uludağ Kısa Film Yarışması’nın bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Göç olgusunu, sanatın-sanatçının ve sinemanın diliyle anlatmak istedik. Tüm bunları yaparken de genç sinemacılara destek olmayı hedefledik. Dünya tarihi göçlerle belirlenmiştir. İnsanlık var olduğu günden bu yana göç halindedir. Bu anlamda tarih dediğimiz şey aslında göçlerin hikâyesidir. Göç ve göçün insan hayatına etkilerini konu alan kısa filmler, jürimiz tarafından değerlendirildi. Göç konusunu sanatsal çerçeveden en etkili şekilde beyaz perdeye aktaran filmlerden dereceye girenler ödüllendirildi. Yarışmaya katılan tüm eserler birbirinden değerliydi. Tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Yarışmanın dereceye girsin girmesin sinemaya gönül vermiş tüm sinemaseverlere ilham olmasını diliyorum” dedi.

“BURSA GÖÇLERLE ŞEKİLLENEN BİR ŞEHİR”

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, “Böylesi nezih bir organizasyonu üniversitemizde gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Bugünümüzü ve yarınımızı derinden etkileyecek olan göç temasının belirlenmiş olması da çok anlamlı ve etkili. Katkı sağlayan ve emek veren herkesi kutluyorum” dedi.

Bursa'nın göçlerle şekillenen bir şehir olduğunu ve tarih boyuna herkese kucak açtığını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik ise, yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm sanatçıları tebrik etti.

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