Uludağ İçecek'ten 100'üncü yıla 'senfonik' armağan

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyetimizin 100. Yılı onuruna, Uludağ İçecek Türk AŞ. sponsorluğunda bestelenen “Bir Ulus Uyanıyor” adlı eserin dünya prömiyeriyle sahneye çıkıyor!

BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı şerefine ülkemize bir sanat eseri armağan etmeye hazırlanan Uludağ İçecek Türk AŞ., Besteci ve Orkestra Şefi Oğuzhan Balcı’ya bir senfonik eser sipariş etti.

100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen kurtuluş mücadelesini, nice kahramanı, halkımızın sonsuz cesaretini ve vatan sevgisini konu alan, “Bir Ulus Uyanıyor” adlı eserin dünya prömiyeri, 10 Aralık 2023 Pazar günü saat 15.00’te, Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek. Solistler; Mezzosoprano Aylin Ateş, Tenor Ufuk Toker, Bariton Caner Akgün. Anlatımı da, Metin Yazarı Ersin Antep gerçekleştirecek.

Cumhuriyetin 100. yılında ülkemize armağan olacak eserin seslendirileceği konserin biletleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile Heykel’deki Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu gişelerinden veya biletinial.com’dan satışa sunuldu. Konserin çok sayıda sanatseverin yoğun ilgisine sahne olması bekleniyor.

10 Aralık 2023 Pazar günü saat 15.00’te başlayacak konser, Merinos – Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Uludağ İçecek sponsorluğunda bestelenen “Bir Ulus Uyanıyor” adlı eser ile marka, Cumhuriyetimizin 100. yılında sanata olan desteğini ölümsüzleştirecek.