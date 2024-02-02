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Uludağ Enerji Hatay’da umut ışığı olmaya devam ediyor

YAŞAM 02.02.2024, 13:19
Uludağ Enerji Hatay’da umut ışığı olmaya devam ediyor

Uludağ Enerji, geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrası kısa süre içinde arama kurtarma takımıyla sahaya inip bölgeye yardımlarını ulaştırmıştı.BURSA (İGFA) - Bir yıl önce meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgenin kalkınması adına yatırımlar tüm hızıyla devam ederken Uludağ Enerji de Hatay’da hayata geçirdiği Yaşam ve Gelişim Kampüsü ile desteğini sürdürüyor. Toplam dokuz konteynerden oluşan kampüste sanatsal aktiviteler, kadınlara yönelik el becerisi, mesleki gelişim ve oyun atölyeleri ile depremzedelerin normal yaşama daha hızlı adapte olmasına yardımcı olunuyor.

İKİ YILDA 40 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Uludağ Enerji, bölgede yaşayanların tamamı kalıcı konutlarına yerleşene kadar hizmet vermeyi sürdürecek. Bölgede yaşayanların umudunu her daim diri tutmak için çabalayan şirket,  bu kapsamda hizmete açtığı Yaşam ve Gelişim Kampüsü ile depremin etkilerini hem kişisel hem de toplumsal olarak aşabilmek adına önemli bir rol üstleniyor. Temmuz ayında devreye alınan ve dokuz konteynerden oluşan kampüste şu ana dek anaokulu ve ilkokul çağında 5 bin 300’den fazla öğrenciye hizmet verildi. Yaşanan travmayı geride bırakmak ve günlük yaşama daha kolay adapte olabilmek adına Uludağ Üniversitesi’nin desteği ile uzman psikologlar kampüste vatandaşlara destek oluyor. Bugüne kadar psikolojik danışmanlık merkezinden bin 200 danışan destek alırken, alanda yapılan serbest zaman etkinliklerine ise temmuzdan bu yana 480 kişi katılım gösterdi. Alandaki etüt sınıfını da altı aylık süreçte 120 kişi kullandı. Bunun yanında konteyner kentte ikamet eden kadınlar ise mesleki gelişim atölyesine katılarak dört aylık eğitim sürecini tamamlayıp, mesleki eğitim sertifikalarını aldı. İkinci etabın başladığı bu eğitimler de şu an devam etmekte. Şirket, bölgedeki çalışmaların iki yıl kadar devam edeceğini öngörürken; bu iki yıl içinde de 40 bin kişiye hizmet vermeyi hedefliyor.

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