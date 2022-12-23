Uludağ Elektrik Yalova'yı da 'yeşil dönüşüm'e dahil etti

Uludağ Elektrik’in fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtların doğaya yeniden kazandırılması amacıyla başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi kapsamında Yalova’nın Armutlu ilçesinde bin fidanlık orman oluşturuldu.BURSA (İGFA) - Sürdürülebilir bir dünya için doğayı korumaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Uludağ Elektrik, “Yeşil Dönüşüm Ormanları” Projesinde Bursa, Balıkesir ve Çanakkale ardından dördüncü etabını Yalova’da hayata geçirdi.

Daha önce yangın tehlikesi geçirmiş veya kurak olan bölgeleri tercih eden şirket, ağaçlandırma projesi ile yeşil alan miktarı açısından fakir bölgelerin yeşil alan oranını artırırken, sağlıklı bir kent yaşamına da destek oldu.

Projenin Yalova etabı için Armutlu’da yapılan dikim çalışması ile fidanlar toprakla buluşturuldu. Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat ve Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’ın katılım sağladığı etkinliğe Uludağ Elektrik çalışanları ve Yalova Orman Bölge Müdürlüğü de destek verdi.

Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, bölgenin yeşil alanlarını artırmaya ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarına destek sağladıkları için Uludağ Elektrik’e teşekkür etti.

Bugünü ve yarını daha yaşanabilir kılmak adına sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise, 4 yıldır devam eden projeleriyle hizmet verdikleri 4 ilde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çevre ile dost projelerin sürdürülebilir bir dünya için öneminin büyük olduğuna vurgu yapan Genel Müdür Aytac, "Çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarımızı bu kapsamda devam ettiriyoruz. Destekleri için Armutlu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.Bu tip iş birlikleriekolojik dengenin korunması ve çevre duyarlılığının önemine dikkat çekmek için farkındalık oluşturuyor" diye konuştu.

Bu arada faturalandırma süreçlerinde de yoğun bir şekilde dijital kanalları kullanan şirketin, elektronik faturayı tercih eden müşterilerinin sayısı ise 1.6 milyonu aşmış durumda olduğu kaydedildi.