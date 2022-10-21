Uludağ Elektrik'ten 'pembe' farkındalık

Uludağ Elektrik, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği Pembe Fatura uygulamasını bu yıl da sürdürdü.BURSA (İGFA) - Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmeyi amaçlayan Uludağ Elektrik, faturalarını pembe renkte tasarlayarak müşterilerine ulaştırarak, meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Sağlık, çevre ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlar doğrultusunda toplumda bilinç oluşturmayı amaçlayan şirket, hizmet verdiği tüm müşterilerine erken tanının önemine dikkat çeken mesajın yer aldığı pembe faturaları gönderiyor. “Korkma, farkında ol! Düzenli kontrol ve mamografi sizi meme kanserinden korur” mesajlı pembe faturaları müşterilerine ulaştıran Uludağ Elektrik, bu çalışması ile dünyada en sık görülen kanser türü olan meme kanserine yönelik farkındalık oluşturdu.

Projenin çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 2019 yılında hayata geçirdikleri 'Pembe Fatura' projesinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

İşlem merkezlerinde çalışanların 'pembe kurdele' takarak da konuya dikkat çekmeyi amaçladığını belirten Müdür Aytac, "Yine kurum içerisinde kadın çalışanlarımıza yönelik beslenmenin kanser üzerindeki etkisi ve kendi kendine muayenenin önemini vurgulayan eğitimler düzenledik. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız gibi dijital mecralarda logomuzu pembe renkte tasarlayarak, binamızın aydınlatmasını da pembe renge çevirerek, tüm platformlarımızda meme kanserine dikkat çekiyoruz. Yüzde 50'den daha fazla kadın çalışan oranına sahip bir şirket olarak, kadınların daha sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için bir farkındalık ışığı yakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.