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Uludağ Elektrik geleceğe ışık oldu

YAŞAM 04.12.2023, 14:03
Uludağ Elektrik geleceğe ışık oldu

Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmak için çalışmalar gerçekleştiren Uludağ Elektrik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde BUGES ile yaptığı iş birliği kapsamında sınavlara hazırlanan engelli öğrencilerin test kitaplarını, çalışanlarıyla birlikte seslendirdi.BURSA (İGFA) -  Gerçekleştirdiği projeler ile engelli vatandaşların yanında olan Uludağ Elektrik, katılım sağladığı etkinliklerle de gelecek hayallerine ulaşmalarına destek oluyor.

Şirket, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) ile yaptığı iş birliği kapsamında sınavlara hazırlanan engelli öğrenciler için test kitaplarını seslendirdi.

Uludağ Elektrik çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen çalışmada, çalışanlar öncelikle belirlenen test kitaplarının nasıl okunacağı hakkında bilgi aldılar. Daha sonra BUGES ses stüdyosunda test sorularını ve şıklarını okuyarak, doğru cevabın bilgilendirmesini yapan ses kayıtlarını kaydettiler. Şirket bu çalışmayla, görme engellilerin üniversite sınavında başarı göstermelerine ve gelecek hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmayı hedefliyor. Bu ses kayıtları tüm Türkiye’deki görme engellilerin kullanımına sunuluyor. Şirket, bu çalışmanın tüm çalışanları arasında yayılmasını sağlamak için yıl boyunca teşvik eden duyurular yayınlıyor.

Uludağ Elektrik, önceki yıllarda da şirket çalışanları ve BUGES oyuncularından oluşan karma takımların gerçekleştirdiği golbolve bocce maçlarıile dostluk mesajı vermişti. Göz bandı takarak görme engelli sporcularla gerçekleştirilen maçlara katılan şirket çalışanları, kısa bir süre de olsa engellilerin yaşamlarındaki zorlukları hissetmişti. Maç sonrası engelli parkurunda gözler kapalı ve baston yardımıyla yürüyüş gerçekleştiren şirket çalışanları, engellilerin yaşamlarında kolaylık sağlanabilecek noktalar ve ihtiyaç duydukları konular hakkında BUGES yetkililerindenbilgi de almışlardı.

Her kesime dokunacak projeler yürütmeyi hedefleyen Uludağ Elektrik, 2018 yılında İşaret Dili Görüşme Hattı Projesini de devreye aldı.

Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine getirebilmelerinin ve çift yönlü iletişim kurabilmelerinin önemiyle yola çıkan bu hat ile bu zamana kadar pek çok işitme ve konuşma engelli vatandaşa ulaşılarak sorularına yanıt verilip, talepleri yerine getirildi.Proje kapsamında, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı’nı aradıklarında işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanıyorlar. Görüntülü yapılan görüşme ile işitme ve konuşma engeli bulunan vatandaşlar, işaret dili ile tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar.

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