Uludağ Çevre Forumu'nda tema 'Yeşil Üretim'

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi’nin sanayide sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularındaki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği Uludağ Çevre Forumu, “Yeşil Üretim Temiz Gelecek” ana temasıyla 5-6 Haziran tarihlerinde Bursa Business School’da yapılacak.BURSA (İGFA) - Sürdürülebilir sanayi ve yeşil dönüşüm konularında iş dünyası için yol gösterici bir fikir platformu oluşturmayı hedefleyen ‘Uludağ Çevre Forumu’ BTSO ev sahipliğinde, Bursa Business School’da (BBS) gerçekleştirilecek.

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin ana sponsor olduğu forumda, Art Group, Burkasan, Burkay Uğur Kimya ve Sun Vital ‘Platin’ sponsor, Atıksa ve Bursa Çimento ‘Altın’ sponsor, Bursa Enerji, DOSAB ve Erka Grup ‘Gümüş’ sponsor, Burpol ise ‘Bronz’ sponsor olarak yer alıyor.

FORUMDA 5 AYRI OTURUM DÜZENLENECEK

Kamu, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı forumda 5 ayrı oturum düzenlenecek. Forumun ilk oturumu "AB Uyum Sürecinde Sanayiye Yönelik Finansman Kaynakları" başlığı altında gerçekleştirilecek. “Sanayide Sürdürülebilir Su ve Atık Su Yönetimi”, “Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması”, “Sanayi ve Geri Dönüşüm Sektörünün Entegrasyonu” ve “Temiz Gelecek İçin Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları” başlıklı oturumlarla devam edecek forumda iş dünyasını yakından ilgilendiren pek çok konu uzman isimler tarafından mercek altına alınacak.

İş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School’da gerçekleşecek Uludağ Çevre Forumu’na kayıt yaptırmak için tıklayabilirsiniz.