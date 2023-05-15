Ulubey'in çehresi değişecek

Ordu’nun 19 ilçesinde kent estetiğine uygun projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Ulubey’de 1 km’lik güzergahta cephe iyileştirme çalışması yapacak.ORDU (İGFA) - 121 bina ve 157 cephede üç etapta uygulanacak projenin ilk etap ihalesi gerçekleştirildi. Mantolama üzerine boyama ve ahşap görünümlü söve çalışması yapılacak projenin ilk etabı kapsamında 21 adet binanın cephesi iyileştirilecek.

121 ADET BİNA YENİLENECEK

121 adet binada uygulanacak projenin ilk etap ihalesi gerçekleştirildi. İlk olarak 21 adet binanın cephesini sağlıklı bir görünüme kavuşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, projeyi etap etap hayata geçirecek.

ŞEHRE DEĞER KATAN YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLİYOR

Ordu’nun 3 ay değil 12 ay turizm potansiyelini artırmak için Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde projeler geliştirerek şehirde değişim ve dönüşümü hissettiren Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ardından Ulubey’i de modern bir görünüme kavuşturacak.

Altınordu ilçesi Sırrıpaşa caddesi üzerinde bulunan 98 adet binanın dış cephesini modern ve çağdaş şehircilik anlayışıyla yenileyerek takdir kazanan Büyükşehir Belediyesi, Ulubey’in de çehresini değiştirecek.