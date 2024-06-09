Ulaşım Çalıştayı Mersin'e yön verecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın ‘Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı’ gerçekleştirildi. 2025-2029 Stratejik Plan’ın konu başlıklarının ve kapsamının paydaşlarla birlikte belirlendiği çalıştayın ilk oturumunda, paydaşlar ile iş birliği alanları belirlenerek konuya ilişkin açıklamalarda bulunuldu.MERSİN (İGFA) - ‘Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı’nda Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ahmet Serkan Ataman, Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi’nin ilgili müdürleri ve personeli, MESKİ yetkilileri, kentteki resmi ve özel kurumlar ile STK ve Odalar bir araya geldi. Temsilcilerin kendi alanlarında ayrılan masalarda, kentin yol ve ulaşım stratejileri konusunda istişare halinde konu başlıkları belirlendi. Katılımcılar kent ulaşımı ve yol ağı ile ilgili bir araya gelerek, kent hakkında ortak bir paydada buluştukları için memnuniyetlerini dile getirdi.

Çalıştayda; raylı sistemler, Mersin’deki toplu ulaşım, özel halk otobüsleri ve minibüslerin sorunları, talep önerileri ve çözümleri, akıllı kavşaklar, yeni yapılacak veya yapılması planlanan yollar ile alt geçitlerin teknik detayları gibi ulaşım ve yol konusunda Mersin’i ve Mersinlileri ilgilendiren birçok konu hakkında, Büyükşehir’in 2025-2029 Stratejik Planı’na katkı sunacak değerlendirmelerde bulunuldu.

İrde: “Çalışmalarımızı bilimsel ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, 2025- 2029 Stratejik Planı kapsamında bir araya geldiklerini ve bu doğrultuda Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı düzenlediklerini ifade etti. İrde, “Bugüne kadar Başkanımız Vahap Seçer’in vizyonuyla, bilimsel ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda tüm çalışma arkadaşlarımızla çalışmalarımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda 2025-2029 Stratejik Planı hazırlıkları için aramızda bulunarak verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür eder, başarılı bir çalıştay olmasını dilerim” dedi.

Topçuoğlu: “2019 yılından bu yana örnek olacak projeleri hayata geçirdik”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Büyükşehir olarak her zaman hizmet standartlarında sürdürülebilir yönetim anlayışı ve yenilikçi yaklaşımları benimsediklerini ve bu bağlamda da öncü bir belediye olduklarını dile getirdi. 2019-2023 yılı çalışmalarının tamamlandığını, 2024 yılı çalışmalarının ise etkin bir şekilde devam ettiğini aktaran Topçuoğlu, “Burada gerçekleştirdiğimiz Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı’nın amacı, siz değerli paydaşlarımızın 2025- 2029 yılı Stratejik Plan hazırlıkları çalışmaları için görüş ve önerilerinizi almak. Her 2 Daire Başkanlığımız da 2019 yılından bu yana hayata geçirdiği örnek projeleri ile vatandaşlarına etkin ve verimli hizmet veren birimler olmuştur. Birçok yeni projeyle vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük ve memnun ettik. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken de demokrasi, vicdan, adil, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve eşitlik değerlerini odak noktası olarak benimsedik” diye konuştu.

Ulaşım ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlıklarının bugüne kadar sayısız hizmette bulunduğunu aktaran Topçuoğlu, “Elbette bu başarı; çalışanlarımızın özverisi, ekip ruhu anlayışı ve siz değerli paydaşlarımızın destekleriyle olmuştur. Hizmetlerimizin lideri olan Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, tüm belediye çalışanlarına ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekleştirdiğimiz Yol ve Ulaşım Çalıştayı’nın başta kentimiz, değerli paydaşlarımız ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıllık oluşturacağı Stratejik Plan için verimli bir çalıştay olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Demir: “Şehrimizi yol ve ulaşım alanında daha çok ön plana çıkartacağız”

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir ise, ulaşımın yalnızca yol yapılmasından ibaret olmadığını ve 2019 yılından bu yana paydaşların da büyük desteklerini alarak, ulaşım çalışmalarını şekillendirdiklerini dile getirdi. Demir, “Sizlerin katmış olduğunuz değerler, öneriler ve talepleri değerlendirerek daha da güzel bir ivme yakalayacağımıza, şehrimizi diğer gelişmiş şehirlerin arasında ön plana çıkartacağımıza, özellikle yol ve ulaşım alanlarında daha örnek bir belediyecilik sunacağımıza inanıyoruz” diyerek, çalıştayda emeği geçen paydaşların her birine teşekkür etti.

Kartal: “İlimiz adına çok güzel çalışmalar meydana gelecek”

Mersin Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Mehmet Kartal, bu tür çalışmalarla kent paydaşlarının bir araya gelmesinin oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak, “Şu an masada bir araya geldiğimiz hem belediyemiz, hem odamız, hem de Ticaret Bakanlığımızdan arkadaşlar bu konuda çok bilgili ve eğitimli. Bu ortak paylaşımlarla, zaman içerisinde güzel bir çalışma sonucu çıkacağına inanıyorum” dedi. Mersin’de özellikle son dönemlerde ulaşım konusunda sıkıntıları olmadığına işaret eden Kartal, “Minibüsler adına çalışmalarımız, elektronik para toplama sistemi, kamera sistemleri ve ileriye dönük şoför eğitimleri konusunda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Tabi bu zaman içerisinde olabilecek maliyetli projeler. Bu konuda da Başkanımız Vahap Seçer, minibüs esnafımıza destek veriyor. Kendileriyle bir araya geldiğimiz zamanlar içerisinde olumlu sonuçlar aldık. Mersin’i ulaşımı daha ferah ve güvenli bir duruma getirmek için çalışacağız” diye konuştu.

Özdamar: “Kent Kart uygulaması tüm toplu taşımalarda geçerli olmalı”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, güzel ve verimli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini aktararak, “Bütün kurumlar ve STK’lar burada. Önümüzdeki 5 sene içerisinde yapılacak yolların biraz geniş olması, özellikle 2. ve 3. Çevre Yolu’nun üstündeki yolların biraz geniş olması gerektiğini düşünüyorum. MTSO olarak biz de buna destek veriyoruz. Toplu taşımada minibüslerde alınan para olayının kalkmasını ve Kent Kart sistemine geçilmesi zaten odamızın da talebiydi. Büyükşehir Belediyesi de bunu iyi gördü ve gerçekleştirecek. Kent Kart’ın olmasının, bütün sorunları ortadan kaldıracağına inanıyorum” dedi.

Zengin: “Kaliteli yol ve kaldırım çalışmalarından dolayı memnuniyetimiz üst düzeyde”

Mersin Turkcell Superonline Altyapı Sorumlusu Mustafa Zengin, bir araya gelip kaynaşmanın önemine değinerek, “Bir arada olduğumuzda, herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda birbirimize her türlü yardımcı oluyoruz” dedi. Oluşturulan masada yeni yapılacak ve açılacak yollar, battı çıktılar ve buralarda izlenecek yol ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Zengin, “Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Bu 5 yıllık dönemde daha iyi, daha kaliteli yollar ve kaldırımlardan dolayı memnuniyetimiz, kurum olarak üst düzeyde” ifadelerine yer verdi.

Karsan Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş Garaj Yöneticisi Mehmet Koçak ise, “Çalıştayımızın faydalı olacağını düşünüyorum. Hem farklı bakış açıları, hem de yapılacak olan beyin fırtınalarıyla oluşacak yeni fikirlerle beraber, çalıştayın mutlaka faydalı olacağı gün gibi aşikardır” dedi.

Faydaver: “Kent genelinde otoban kalitesinde yollar yapılıyor”

Mersin Trafik Gönülleri ve Eğitim Derneği Başkanı İlhan Faydaver, bu tür etkinliklerin hem ortak sorunların bir arada görüşülmesi, hem de çözüm bulunması konusunda oldukça önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Mersin’in yoğun göç aldığı, trafiğin yoğunlaştığı, özellikle araç sayısının arttığı bir dönemde trafik kurallarının istisnasız uygulanması gerektiğine dikkat çeken Faydaver, “Yollarımızın özellikle son zamanlarda modern bir duruma geldiği ve şu anki şekliyle insanlara biraz daha rahat sürüş keyfi yaşattığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Çünkü doğma büyüme Mersinli olarak eski yollarla kıyasladığımız zaman, özellikle kuzey kesimlerde otoban gibi yolların yapıldığını görüyoruz” diye konuştu.

Oğuz: “Meslek odalarının önemsenmesi, kentin önemsenmesi anlamına geliyor”

Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz, meslek odalarının önemsenmesinin kentin önemsenmesi anlamına geldiğini söyleyerek, “Bunu da seçime değil, kente yatırım olarak görüyoruz. Kente yatırım da hepimiz için çok önemli” dedi. Çalıştayda, raylı sistemleri görüşmek adına bulunduklarını belirten Oğuz, “Raylı sistemlerle ilgili aklımızdaki soruları paylaştık. Sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplardan dolayı da mutlu olduk. Üniversite içindeki tramvay hatlarının ücretsiz veya çok cüzi bir ücretle olması, öğrenciler için çok büyük bir avantaj olacak. Onun dışında tramvay hatlarında güneş panelleri ile yenilenebilir enerji kullanılması da güzel bir etken olacak” dedi.