Ukraynalı çocuklar okul öncesi Akyaka'da moral depoladı

Şubat ayından buyana Ukrayna’da devam eden savaşın etkisiyle; savaş mağduru çocuklar ve aileleri için destek etkinliklerini sürdüren Marmaris’teki Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği, günübirlik bir Akyaka gezisi düzenledi.Ata SEVGİ / AjansCANKA (MUĞLA İGFA) - Ukraynalı Grup Sözcüsü Svitlana Borovska'nın verdiği bilgide Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle Marmaris’te yaşayanların yanı sıra henüz okul çağında çocukları olan yeni ailelerin de Marmaris’e geldiğine dikkat çekti.

“Biz daha önceden burada yaşadığımız için ortama alışığız" diyen Borovska, "Yeni gelen çocuklarımız var ve bunlar, burada Türk okullarında eğitimlerine devam etmek zorundalar. Burada okullar açıldı, bizde çocuklarımızın moral ve motivasyonları yükseltmek için böyle çevre gezileri yapıyoruz" dedi.

Bu arada 7 yıl önce; Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Beldesi Mahallesi'nde küçük bir kafe olarak hizmete giren Bani Cafe Restaurant da; aradan geçen bunca zaman sonra verdiği hizmet ve müşteri memnuniyetinin sonucu, bugünlerde o ünlü Kadın Azmağı kıyısında bilinen bir işletme oldu.

Türkiye’nin güzel gerçeği “Halkla birlikte Halkla El ele” özdeyişi bir kez daha ispatlandı.

Marmaris’ten gelen savaş mağduru Ukraynalı grubu da ağırlayan Eren Bani’nin işlettiği Bani Cafe Restaurant; yerli halkın yanı sıra bölgede yerleşik yaşayan yabancılardan da büyük ilgi görüyor.

https://youtu.be/VqHRi4-1JmI