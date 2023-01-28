UKOME’den tarihi bölgede saat düzenlemesi

UKOME kararıyla 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle belirli saatlerde araç trafiğine kapatılan Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokakların 1 Kasım-31 Mart tarihleri arasında trafiğe açılma saatleri, UKOME Genel Kurulu’nda oybirliğiyle alınan karar sonrası güncellendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - UKOME Genel Kurulunun 21.06.2017 tarih ve 2017/6-5 sayılı kararı ile Odunpazarı Kentsel Sit Alanı Koruma amaçlı İmar Planında yaya bölgesi olarak planlanmış olan tarihi Odunpazarı bölgesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliğiyle alınan kararla 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle belirli saatlerde araç trafiğine kapatıldı.

Buna göre tarihi bölgede 1 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında 09.00-23.00, 1 Kasım–31 Mart tarihleri arasında ise 09.00-21.00 saatleri arasında bölgeye araç girişi yasaklandı. Paşa Mahallesi Muhtarı Utku Ölmez’in başvurusu üzerine Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklarda trafiğe kapalı saatlerin güz döneminde saat değişikliğine gidilmesi talebi UKOME Genel Kurulunda görüşüldü.

UKOME Genel Kurulu’nda UKOME kararında belirtilen Kemal Zeytinoğlu Caddesi (Atatürk Bulvarı- Şeyh Edebali sokak arası) ve bağlantılı sokakların araç trafiğine kapalı saatlerinin güz dönemi olan 1 Kasım–31 Mart tarihleri arasında 10.00-17.00 olarak güncellenmesine; gerekli trafik işaret ve levhalarının konulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Düzenleme ile daha önce 1 Kasım–31 Mart tarihleri arasında 09.00-21.00 olan saatler 10.00-17.00 olarak değiştirildi.