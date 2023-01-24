Uğur Mumcu, İzmir Güzelbahçe'de anıldı

Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen töreneCHP 24. Dönem Milletvekili Mustafa Moroğlu, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Kazım Çam, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Kazım Çam, “30 yıldır acımız hala dinmedi. Uğur Mumcu’yu en önemli çağında kaybettik. Araştırmacı gazeteciliğin öncüsü Uğur Mumcu’nun yıllar önce yazdıkları, söyledikleri tek tek gerçekleşiyor. Bu nedenle Uğur Mumcu’nun ne kadar ileri görüşlü, devrimci, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi olduğu bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Atatürk ilkelerini ve cumhuriyetin bölünmez bütünlüğünü korumak için demokrasiden, Atatürk’ten, cumhuriyetten, laiklikten yana olan herkesin ona sahip çıkması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını koruduğu sürece Uğur Mumcu ve onun gibi demokrasi şehidi olanlar asla unutulmayacak. Uğur Mumcu gerçek gazeteciydi, yurtseverdi, devrimciydi, Atatürkçüydü. Bugün ayrıca terörün bizlerden kopardığı vatan sevdalısı Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan ve değerli bir diplomat olan İsmail Cem’in ölüm yıl dönümleri hepsini saygı ve özlemle anıyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ise “ Uğur Mumcu bu ülkenin aydınlık yüzüydü. Mumcu gibi diğer demokrasi şehitleri de cumhuriyet için, demokrasi için, Atatürk ilke ve inkılapları için mücadele ettiler. Bu vesileyle tüm demokrasi şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyorum” diye konuştu.

Tören, katılımcıların ellerindeki karanfilleri Uğur Mumcu anıtına bırakmalarıyla sona erdi.