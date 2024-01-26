Uğur Mumcu, Beylikdüzü'nde anıldı

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu katledilmesinin 31. yılında Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 31. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 31. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri, katledilmesinin 31. yıl dönümünde araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun anıldığı etkinlikle başladı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki (BAKSM) etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkanvekili Serdal Mumcu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Hanımeli sergi alanında öldürülen gazetecilere itafen ‘Umudun Aydınlık Yüzleri’ sergisi de açıldı. Sergi, 31 Ocak tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak. Etkinlikler kapsamında ayrıca Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi’nde “Türkülerle Ozanlarımızı Anma Konseri” düzenlendi. Şef Mehmet Boyraz yönetimindeki Beylikdüzü Halk Müziği Topluluğu üyeleri 2 saate yakın sahnede kalarak sevilen türküleri seslendirdi.

ETKİNLİKLER HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

31. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. 28 Ocak Pazar günü saat 19.30’da BAKSM Fuaye Alanında Neyzen Tevfik’i anma etkinliği, 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da ise BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’nde “Şiirleriyle Yaşayanlar Konseri” düzenlenecek.