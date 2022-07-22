Uğur Aslan ve Buray 'Kayısı Festivali'nde coşturdu

Bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nin ilk gününde sahne alan Uğur Aslan ve Buray, şarkılarıyla on binleri doyasıya eğlendirdi.MALATYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 25’inciMalatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nin ilk gününde sahne alan sanatçı Uğur Arslan’ın konserde Vali Hulusi Şahin sanatçıya çiçekle teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da sanatçı Uğur Aslan’a çeşitli hediyeler takdim etti.

25’inciMalatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nde daha sonra sahne alan sanatçı Buray, sahnedeki performansıyla konseri dinlemeye gelen vatandaşları gece yarısına kadar coşturdu.

Sanatçı Buray, Malatyada olduğu ve bu coşkuya tanık olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Konserlerin bitmesinin ardından festivalin ilk günü havai fişeklerin atılmasıyla son buldu.