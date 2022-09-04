Uğur Aslan Manisalılarla buluştu
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kurtuluş Konseri' etkinlikleri kapsamında dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyen Uğur Aslan Manisalı hayranları ile buluştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümüne özel olarak hazırlanan ‘Kurtuluş Konseri’ etkinlikleri kapsamında Uğur Aslan Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı.
Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Emre Özünlü, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, 1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli Daire Başkanları ile çok sayıda Manisalı katıldı.
Ünlü sanatçı Uğur Aslan'a çiçek ve hediye takdiminde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Uğur Aslan'a ve meydanı dolduran Manisalılara teşekkürlerini iletti. Şarkıları ile Manisalılara unutulmaz bir gece yaşatan Uğur Aslan, Manisalıların kurtuluş coşkusunu katladı.
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