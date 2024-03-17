UEDAŞ'tan iç ısıtan projede yeni durak Balıkesir

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), 'Kardeşim Üşümesin' projesi kapsamında Marmara başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde minikleri ısıtmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bugüne kadar 10 binin üzerinde öğrenciye kışlık kıyafet dağıtarak, öğrenciler için oyun alanları ve eğlence parkurları oluşturan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)'ın “Kardeşim Üşümesin” projesinin yeni durağı Balıkesir Düvertepe İlk ve Orta Okulu oldu.

UEDAŞ tarafından 2013’te başlatılan “Kardeşim Üşümesin” projesi kapsamında her yıl bin öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapılmaya devam ediyor.

Projede bugüne kadar 10 binin üzerinde öğrencinin kışlık giysi ihtiyacı giderilirken, her yıl binlerce öğrenciye yardım eli uzatılan “Kardeşim Üşümesin” projesinin önemine dikkat çeken UEDAŞ, 2013 yılından bu yana sürdürülen iyilik hareketinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğine vurgu yaptı. Projenin sadece hizmet bölgesi olan Güney Marmara'da değil aynı zamanda Çağrı Merkezi'nin de yer aldığı Kars'ta da gerçekleştiğine dikkati çeken UEDAŞ, bu yıl deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine de bu proje kapsamında yardım ulaştırıldığını söyledi.

Şirket, "Kardeşim Üşümesin" projesine katılan destek olan herkese teşekkür etti.