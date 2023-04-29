Üçağız Kavşağı’nda rengarenk kurakçıl peyzaj

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre-Kaş sınırı Üçağız Kekova Kavşağı’nda kurakçıl peyzaj düzenlemesi yaptı.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin yaratabileceği kuraklık tehlikesine karşı Kurakçıl Peyzaj Projesi çalışmalarına devam ediyor. Su ve enerjiden tasarruf için kent merkezindeki kavşak ve refüj düzenlemelerinde çim yerine ağaç kabuğu uygulamasını yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu çalışmalarını ilçelerde de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler son olarak Demre ile Kaş ilçe sınırında yer alan ünlü Üçağız Kekova girişi kavşağında kurakçıl peyzaj çalışması yaptı.

Rengarenk Kavşak

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın 1000 metrekarelik alanda yaptığı tasarımda kuraklığa dayanıklı bitkiler kullanıldı. Mavi, turuncu ve kahverengi ağaç kabuklarının kullanıldığı peyzaj çalışması ile rengarenk görünen kavşak görsel bir şölen yaşatıyor.