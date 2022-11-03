Üç ülkenin 'Çocuk ve Gençlik Tiyatroları' Bursa'da buluşacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle’ düzenlediği 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 12 Kasım’da başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ara tatil dönemine denk gelen festivale tüm çocuk ve gençleri davet etti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın kültür sanat anlamında uluslararası marka etkinliklerinden olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin 26’ncısı, 12-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin tanıtım toplantısı, Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV) Başkanı Sadi Etkeser ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamir Özer’in katılımıyla yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1996'da yolculuğuna başlayan ve çeyrek asrı aşan bir gelenek halini alan festivalin bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Festivalin ara tatil dönemine geldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, tüm çocuk ve gençleri ‘etkinlikleri izlemek için’ tiyatro salonlarına davet etti.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali için Bursa’da bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Bursa’da kültür ve sanata dair yapılan çalışmalara değindi. Türk Dünyası Kültür Başkenti olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin çabalarıyla gerçekleştirilen her faaliyetin sadece Bursa'nın değil tüm Türkiye’nin, hatta Türk dünyasının idrakine yapılmış yatırımlar olduğunu ifade eden Demircan, konuşmasında somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasında tiyatronun önemine de dikkati çekti.

3 ÜLKE 14 EKİP

12-17 Kasım 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak çocuk ve gençlerle buluşturacakları festivalde bu yıl İran’dan 2, İspanya ve Kazakistan’dan da 4’ü yabancı 14 ekibin yer alacağını ifade eden Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser, en işlek 7 merkezinde yapılacak 30 gösterinin yanı sıra 6 atölye ve 1 söyleşi ile çocuk ve gençlerimize tiyatro şöleni yaşatacaklarını söyledi.

Festivalin gösterileri; Tayyare Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Gürsu Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal, ÇEK Sanat Kültür Merkezi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere 7 noktada yapılacağı etkinliklere bkstv.org.tr adresinden rezervasyon yapılarak, ücretsiz takip edilebileceği kaydedildi.