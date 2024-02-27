TYSD Mudanya Şubesi'nden 96. yıl onuru

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Nuray Uzer başkanlığındaki Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) yönetim kurulu, genel merkezin kuruluşunun 96'ncı, Mudanya Şubesi'nin ise 34'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.BURSA (İGFA) - Yıldönümünü kutlamak amacıyla Mudanya'daki şube binasında gönüllüleriyle buluşan yönetim, hazırladıkları 96. yıl pastasını birlikte kesti.

TYSD Mudanya Şube Başkanı Nuray Uzer, 19 Şubat 1928’de Atatürk’ün önerileriyle kurulan ve bizzat kendisi tarafından isimlendirilen Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin 96 yıldır doğruluk, dürüstlük ve gönüllülük ilkesiyle Genel Merkeze bağlı 130 şube olarak çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kuruluşundan bu yana kendilerine yol gösteren Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadan önceliği eğitim hizmetleri olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Uzer, 96 yıldır sürdürdükleri iyilik yolunda kendilerine yol arkadaşlığı yapan ve destek olan üyeler ile bağışçılara destekleri için teşekkür ederek, minnettar olduklarını söyledi.