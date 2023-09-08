TYBB'nin 'Vefa Ödülleri' sahipleri ile buluştu

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi ve Uzunköprü Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Uzunköprü Gazetecilik Vefa Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu.EDİRNE (İGFA) - Uluslararası tarihi Uzunköprü Festivali programı kapsamında gerçekleşen ödül töreninde 18 gazeteci ödülleri ile buluştu.

Ödül törenine Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Muammer Çetiner, Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı, Medya Keşan Gazetesi Haber Sorumlusu, Keşan Postası Genel Yayın Yönetmeni ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, başkan yardımcıları Gökhan Tuzladan ve Orçun Oğuz ile STK temsilcileri ile muhtarlar ile festival etkinlikleri için alanda toplanan yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Başkanı Erdoğan Demir, öncelikle tüm katılımcılara 'hoş geldiniz' diyerek başladığı konuşmasında, 10 Eylül’de sona erecek olan Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali’nin de hayırlı uğurlu olmasını diledi.

TYBB Edirne Şubesi olarak Edirne’de hiç yapılmayan bir şeyi yaptıklarını belirten Başkan Demir, "Tüm ilçelerimizde ve Edirne merkezinde gazetecilik mesleğine ömrünü adayan uzun yıllar hizmet veren arkadaşlarımıza gazetecilik-vefa ödülleri verebilmek için adım attık. İlk törenimizi 30 Ekim 2022’de Enez’de, ikinci ödül törenimizi 28 Aralık 2022’de İpsala’da gerçekleştirdik. Üçüncü ödül törenimizi 23 Ocak 2023’de Keşan’da gerçekleştirdik. TYBB Edirne Şubesi Yönetim kurulu üyelerimiz Orçun Oğuz, Gökhan Tuzladan, Hamza Yasa ve Ahmet Topaç’a bu konuda çok teşekkür ederim. Hepsi büyük bir gayret gösteriyorlar" diye konuştu.

BU ÖDÜLLERLE MESLEKTAŞLARIMIZA DEĞERİNİ HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ”

Edirne basın tarijhinde ilk kez gerçekleşen bu ödül töreni projesi için 2 yıldan bu yana emek sarfettiklerini belirten Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Uzunköprü’de basına hizmet eden herkesi bir arada buluşturmanın ve ebediyete ayrılan gazetecileri anmanın onuru ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Edirne basın tarihinde ilçeler ve il merkezi de dahil olmak üzere bu kadar geniş kapsamlı bir etkinliği ilk kez gerçekleştirerek, basına hizmet eden meslektaşlarımızı bir araya getirerek ne kadar büyük bir basın camiası olduğumuzu ortaya koyduk. Bizler sahada zamanla, çeşitli imkansızlıklarla ve mesleğimizin getirdiği acı, tatlı olaylarla hep birlikte mücadele verenleriz. Bilmeliyiz ki büyük bir ailenin en önemli özelliği iyi ve kötü günde birbirine kenetlenebilmesidir. Bizleri en iyi anlayabilecek kişiler yine bizleriz. Birbirimizi anlayamazsak, hep birlikte düşeriz, birbirimizi anlarsak anlayışlı olursak hep birlikte yükseliriz. Ve eğer biz gerçek ve bir aileysek, tarafsızlık ilkesini benimsemişsek, halkımızın haber alma özgürlüğünde en önemli halkayız demektir. Basın olarak; yaptığımız ve yapacağımız haberlerle bölgemizin sesinin daha yüksek sesle duyurabilmeliyiz. Buradan sonra ödül törenlerimiz Edirne’de de olacak. Bugün burada şunu da belirtmek istiyorum; bizler bir kitapçık halinde bütün Edirne ve ilçelerinde bu görevi ifa eden arkadaşlarımızın yer aldığı bir kitapçığa kavuşmalarını istiyoruz. Bu mesleğe büyük emek veren arkadaşlarımızın isimlerini de yaşatmak istiyoruz. Bu konuda da bir çalışmamız olacak. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.”

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan da yaptığı konuşmada, geceye katkı veren ve Uzunköprü basını için böyle bir anlamlı geceyi düzenleyen TYBB’ye teşekkür etti.

TYBB Edirne Şubesi adına Başkan Erdoğan Demir, Başkan Yardımcıları Gökhan Tuzladan ve Orçun Oğuz’a Uzunköprü Belediyesi adına bir plaket takdim ederken, Demir ise bu geceye katkıları nedeniyle Becan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Tören ödül alan gazetecilerle toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

ÖDÜL ALAN GAZETECİLERİN LİSTESİ ŞÖYLE;

Sercan Ülgen Furkan Öztaş Fatih Karagöz Çağatay Yaraşır Berkant Uludağ Esat Altıok Ahmet Öztaş Okan Yavaşer Selim Bekar Bahtiye Bekar Serdar Manga Ahmet Acaroğlu Yasemen Yaraşır Mustafa Yaraşır (Merhum) Mustafa Yaraşır (Merhum-Dede) Recep Söyler (Merhum) Hasan Tahsin Arıkan (Merhum) Ali Kuştan ( Merhum)