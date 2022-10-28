TYBB Edirne Şubesi’nin 'Vefa Ödülleri' belli oldu

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şubesi, gazeteciler için Vefa Ödül töreninin ilkini Enez'de düzenleyecek.EDİRNE (İGFA) - TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Vefa Ödülleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkan Demir açıklamasında Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu olarak, Edirne merkez ile ilçelerde basın olarak yıllarca emek vermiş gazetecileri bir araya getirerek, kendilerine Basın Vefa Ödülü olarak plaket verme çalışmasını yerine getirmek için çalışmalara başladıklarını anımsattı.

Söz konusu proje kapsamında hayatta olan gazeteciler ve merhum gazetecilerin ailelerini bir araya getirerek kendilerine TYBB Edirne Şubesi olarak vefayı göstererek, ödüllerini takdim edeceklerini belirten Başkan Demir, "Vefa Ödül törenimizin ilkini Enez Belediyesi işbirliği ile 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceğiz. Bu ilk Vefa Ödül töreninde Enezli merhum gazeteciler; İbrahim Bitikli, Tuncay Çekver ve Coşkun Erkılıç’ın ailelerine ve halen bu mesleği yürütmekte olan Ulaş Demiray’a Yerel Basın Birliği olarak ödüllerini takdim edeceğiz" diye konuştu.