TYBB Edirne Şubesi’nden Özkan Günenç’e teşekkür plaketi

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi'nin ‘Enez Gazetecilik Vefa' ödüllerine katkı sağlayan Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’e plaketi Erdoğan Demir ve Orçun Oğuz tarafından takdim edildi.Bülent SAYLAM / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Yönetimi tarafından Enez’de düzenlenen Gazetecilik-Vefa ödüllerine katkı veren Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Şube Başkanı ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir ile Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’i makamında ziyaret ederek ödül törenine sağladığı katkı dolayısıyla kendisine plaket takdim ederek teşekkür etti.

Günenç ise, Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi’nin gerçekleştirdiği bu töreninin basını onore adına önemli olduğunu belirterek “Ben de bu konuda TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ve Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Basın bizler için çok değerlidir. Her zaman basınımızın yanında olmaya hazırız” dedi.