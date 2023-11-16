TYBB Edirne Şubesi’nden Necmi Sezer’e teşekkür

İpsala Gazetecilik Vefa ödüllerine katkı sağlayan Sezer’e plaketi Erdoğan Demir ve Orçun Oğuz tarafından takdim edildi.EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Yönetimi tarafından İpsala’da düzenlenen Gazetecilik-Vefa ödüllerine katkı veren İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer’e bugün teşekkür plaketi takdim edildi.

Şube Başkanı ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir ile Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer’i makamında ziyaret ederek teşekkür plaketini takdim etti. Plaket töreninde; İTB Meclis Başkanı Ali Ercan, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Yönetim Kurulu Üyeleri Tamer Şimşek,Serkan Dubacı, Meclis Üyesi İsmail Göksu ve Genel Sekreter Cüneyt Altınbaş da hazır bulundu.

Sezer, nazik ziyaretlerinden ötürü Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ile Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz’a teşekkür etti.