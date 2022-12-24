TYBB Edirne Şubesi’nden 2'nci Gazetecilik Vefa Ödülleri

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şubesi, gazeteciler için Vefa Ödül töreninin ikincisini İpsala’da düzenleyecek.EDİRNE (İGFA) - TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Vefa Ödülleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkan Demir açıklamasında Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu olarak, Edirne merkez ile ilçelerde Basın Vefa Ödüllerini gerçekleştirmeye başladık. İlkini 30 Ekim’de Enez’de yaptığımız törenin ikincisini İpsala’da 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de İpsala Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştireceğiz. “

Demir, söz konusu proje kapsamında hayatta olan gazeteciler ve merhum gazetecilerin ailelerini bir araya getirerek kendilerine TYBB Edirne Şubesi olarak vefayı göstererek, ödüllerini takdim edeceklerini belirterek, "Vefa Ödül törenimizin ilkini Enez Belediyesi işbirliği ile 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirdik . Bu ikinci Vefa Ödül töreninde de İpsalalı gazeteciler; Mustafa Yılmaz, Alparslan Gür (Merhum), Ersin Şenerler, Abdullah Yılmaz, İsmail Aliş, Cemile Liman, Alpay Ercan, Umut Tuncer ve Orçun Oğuz’a Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi olarak ödüllerini takdim edeceğiz" diye konuştu.