TYBB Edirne Şubesi'nin vefa ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şubesi ve Enez Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirin Gazetecilik Vefa Ödülleri Enez'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - TYBB Edirne Şubesi'nin Gazetecilik Vefa Ödüllerinin ilki Enez’de gerçekleştirildi

Enez Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene Enez Belediye Başkan Vekili Mustafa Çayır,TürkiyeYerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Gökhan Tuzladan ve Orçun Oğuz ile Enezli Merhum Gazetecilerden İbrahim Bitikli'nin oğlu Yalçın Bitikli, Tuncay Çekver'in eşi Fethiye Çekver, Coşkun Erkılıç'ın eşi Müşerref Erkılıç ve Ulaş Demiray katıldı.

TYBB Şube Üyesi Arzu Dağ'ın sunduğu program Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve basın şehitleri arasında saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende konuşan TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, bu tören için yönetim kurulu olarak büyük bir uğraş içinde olduklarını belirterek "Gazetecilik Vefa Ödülleri için uzun süreden beri meşakkatli bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, bu anlamda tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etti.

Demir'den sonra söz alan Enez Belediye Başkan Vekili Mustafa Çayır da böyle anlamlı bir töreni orgazine eden TYBB Edirne Şubesi'ne teşekkür ederek "Enez'e hizmet etmiş ve hayatını kaybeden gazeteci büyüklerimize vefa gösterilmesine biz e Enez Belediyesi olarak destek verdik." dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Ulaş Demiray'a plaketi TYBB Edirne Şube Başkan Yardımcısı Gökhan Tuzladan tarafından takdim ediirken, merhum Coşkun Erkılıç'ın plaketi TYBB Edirne Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz tarafından eşi Müşerref Erkılıç'a sunuldu. Merhum Tuncay Çekver'in plaketi TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir tarafından eşi Fethiye Çekver'e, İbrahim Bitikli'nin plaketini de Enez Belediye Başkan Vekili Mustafa Çayır oğlu Yalçın Bitikli'ye takdim etti .