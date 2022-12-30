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TYBB Edirne Şubesi'nden 'vefa' ödülleri

YAŞAM 30.12.2022, 09:20
TYBB Edirne Şubesi'nden 'vefa' ödülleri

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi tarafından düzenlenen Gazetecilik Vefa Ödülleri’nin ikincisi İpsala’da gerçekleştirildi.EDİRNE (İGFA) -  TYBB Edirne Şubesi tarafından Gazetecilik Vefa Ödülleri dün gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda başlayan törene İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İYİ Parti Edirne Milletvekili GİK Üyesi Orhan Çakırlar, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, CHP İpsala ilçe Başkanı Ahmet Uğraş Uybaş, İYİ Parti İpsala İlçe Başkanı Gülçin Gürkan, MHP İpsala İlçe Başkanı Mehmet Özçiftçi, DEVA Partisi Keşan İlçe Başkanı Mustafa Kemal Ayaz ile basın mensupları katıldı.

TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, ilk töreni 30 Ekim’de Enez’de gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "İkinci ödül törenimizde İpsala’dayız. Yönetim kurulumuza bu konuda çok teşekkür ederim. Hepsi büyük bir gayret gösteriyorlar. Bugün İpsala’da 10 gazeteci arkadaşımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Bizim için gerçekten önemli çünkü gazeteciler hiçbir zaman değer kazanmıyor. Kimisine kötü oluyor, kimisine iyi oluyor ama  bir dernek olarak, Edirne şubesi olarak emeği geçen bütün arkadaşlarımızı vefat edenlerde dahil olmak üzere ve onları da anmak adına burada da Alparslan Gür arkadaşımızı rahmet ve minnetle  anıyoruz. Buradan sonra üçüncü ödül törenimiz Keşan’da olacak. Dördüncü ödül törenimiz Uzunköprü’de, sonrasında Havsa’da son ödül törenimizi de Edirne’de gerçekleştireceğiz. Tabi bu törenlerimiz artık 2023 yılında olacak onlarda sizi aramızda görmekten büyük bir onur ve gurur duyacağız. Bugün burada şunu da belirtmek istiyorum; bizler bir kitapçık halinde bütün Edirne ve ilçelerinde bu görevi ifa eden arkadaşlarımızın yer aldığı bir kitapçığa kavuşmalarını istiyoruz. Bu mesleğe büyük emek veren arkadaşlarımızın isimlerini de yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Demir’den sonra konuşan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Adbullah Naci Ünsal  ile Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz katılımcılara hitap etti. 

İYİ Parti Edirne Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Orhan Çakırlar ile  CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun da konuşma yaptığı etkinlikte daha sonra  ödül törenine geçildi.

Mehmet  Yaradılmış’ın ödülünü, Abdullah Yılmaz’a TYBB Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Topaç , Orçun Oğuz’un ödülünü Hamza Yasa, Umut Tuncer adına ödülü, Orçun Oğuz’ a TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Alpay Ercan adına ödülü, Abdullah Yılmaz’a Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, Cemile Liman’a ödülünü İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İsmail Aliş adına ödülünü Abdullah Yılmaz’a İYİ Parti Edirne Milletvekili ve GİK Üyesi Orhan Çakırlar, Abdullah Yılmaz’ın ödülünü, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Ersin Şenerler’e ödülünü CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Merhum Alparslan Gür adına ödülünü İpsala eski belediye başkanı Mehmet Karagöz’e Gazeteci Mustafa Yılmaz ve Mustafa Yılmaz’ın ödülünü, TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir takdim etti.

İpsala’da ödül alan gazeteciler, kendilerinin onore edilmesi ve hatırlanması nedeniyle Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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