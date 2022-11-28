TYBB'den Haluk Levent’e çevre ödülü

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şubesi tarafından sanatçı Haluk Levent’e çevre ödülü verilecek.Elif ALTAY - Volkan Gazetesi / EDİRNE (İGFA) - Hatırlanacağı gibi sanatçı Haluk Levent, 2004 yılındaki Kıyıköy ile İbrice Limanı’na yapılması düşünülen Transtrakya Petrol Boru Hattı’na karşı olarak İbrice de 12 Aralık 2004 tarihinde 12 Saat 5 dakika süren bir rekor konser vermiş ve Transtrakya Petrol Boru hattına karşı bu konser büyük ses getirmişti. Levent, 2018 yılında yapımına başlanan Sazlıdere FSRU Limanı’na karşı da ses yükselterek, çevreye karşı olan duyarlılığını göstermişti.

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi de 30 Kasım 2022 Çarşamba günü akşamı İpsala’da konser verecek olan Haluk Levent’e, gerek Saros Körfezi’nde, gerekse Türkiye’nin çeşitli illerindeki çevre duyarlılığı nedeniyle Çevre Ödülü takdim etmeye hazırlanıyor.

TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, "Çevreye karşı ve özellikle bölgemizdeki çevre olaylarına karşı gösterdiği duyarlılık nedeniyle Haluk Levent’e yönetim kurulumuzun aldığı karar nedeniyle bir çevre ödülü vermeye karar aldık. Bu ödülü de 30 Kasım Çarşamba akşamı İpsala’da vereceği konser öncesi kendisine takdim edeceğiz. Bu imkanı bizlere tanıyan İpsala Belediye Başkanı Sayın Abdullah Naci Ünsal’a teşekkür ederiz” diye konuştu.