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TYB Bursa'da yeni başkan Mengüşoğlu

YAŞAM 16.01.2024, 15:40
TYB Bursa'da yeni başkan Mengüşoğlu

16. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi'nin yeni başkanı, Metin Önal Mengüşoğlu oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi'nin 16. Olağan Genel Kurulu, Seyyid Usul Kültür Merkezi'nde yapıldı. 

Genel kurul toplantısı, TYB Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Baki Efe’nin açılış konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. Mustafa Kara, Metin Önal Mengüşoğlu ve Dr. Mustafa Efe söz alarak üyelere teşekkür etti.

 Dr. Mustafa Baki Efe yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “2010’dan beri 14 yıldır Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi’nde başkanlık görevini ifa ettim. 1994’te kurulan derneğimizin bu yıl kuruluşunun 30. yılını idrak ederken neredeyse 30 yılın yarısında bu çatı altında hizmet etmek şerefine nail oldum. Yönetim kurulumuz ve üyelerimizle bütün gayretimiz bize burayı vatan kılan değerlerimizi savunmak, unutulmaktan kurtarmak oldu.  Yaşadığımız rûhaniyetli şehir Bursa’da, medeniyetimizin ve kültürümüzün kaybettiği irtifayı yeniden yüceltmek ve yükseltmekti bütün derdimiz. Bugün, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi’nin riyaset görevini değerli büyüğüm Metin Önal Mengüşoğlu ağabeye devrediyoruz. Her zaman bu çatı altında hizmete devam edeceğiz çünkü yapılacak daha çok işlerimiz var.” 

MENGÜŞOĞLU: İLK LEGAL BAŞKANLIĞIM

Dr. Mustafa Baki Efe'nin teşekkür konuşmasının ardına gelen TYB Bursa Şubesi'nin yeni başkanı Metin Önal Mengüşoğlu ise konuşmasında bu görevin hayatındaki ilk resmi başkanlık görevi olduğunun belirterek, "Bu benim hayatımda aldığım ilk legal başkanlık görevidir. Ömrüm boyunca, üniversite yıllarımdan beri legal görevlerden hep kaçtım, sivil olarak mücadelemi sürdürdüm. Mustafa Baki Efe kardeşimin burada yaptıkları güzel faaliyetlere, gayretine şahidim. Epeyce üzüldüğünü de biliyorum. Bu yüzden başkan olmam teklif edildiğinde buna hayır diyemedim. Böylece bu ilk legal görevi de kabul etmiş oldum. İnşallah gençlerimizle birlikte buradaki faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecektir. Aranızda epey genç kardeşimiz var. Onların heyecanı, coşkusu oldukça bu faaliyetler artarak sürecektir. Burada özellikle anmam gereken bir ismi daha zikretmeden geçemem. Dostluğumuzun yıllardır devam ettiği D. Mehmet Doğan'ın da Türkiye Yazarlar Birliği’nde çok emekleri var. Çok gayretleri var. Hepsine şahidim. Şubemizin 30 yıl önce kuruluşunda büyük emekleri olan Cahit Çollak kardeşimi de rahmetle yâd ediyorum.” şeklinde konuştu.

"BU KAPIDAN GÖNÜLLE GİREN, GÖNÜLLE ÇIKMALIDIR"  
Prof. Dr. Mustafa Kara ise yaptığı kısa konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bu işler gönül işleridir. Gönüllülük esası ile yapılır. Gönüllü kuruluşlar deniliyor hani, sivil toplum kuruluşu vs. ben ondan anlamam. Burası gönül verilmesi gereken ve gönülle çalışılması gereken bir gönüllü kuruluştur. Gönülsüz yapılamaz böyle faaliyetler. Bu kapıdan gönülle giren, gönülle çıkmalıdır. Gönülle yapılmamış olsaydı şayet, 30 yıldır bu faaliyetler yapılamazdı.”

Divan Başkanlığını Uygar Umut, Divan Başkan Yardımcılığını Dr. Gürkan Ataç, ve Divan Kâtipliğini Ömer Efe’nin yaptığı genel kurulda TYB Bursa Şubesi’nin yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Genel kurulda alınan karara göre Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi'nin yeni başkanı Metin Önal Mengüşoğlu olurken yönetim ve denetim kurulları ise şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil: Metin Önal Mengüşoğlu (Başkan), Prof. Dr. Mustafa Kara, İhsan Deniz, Dr. Mustafa Baki Efe, Muharrem Kaplan
  Yönetim Kurulu Yedek: Dr. Gürkan Ataç, Ömer Efe, Büşra Kartal, Kasım Şentürk, Murat Şahin
  Denetim Kurulu Asil: Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Doç. Dr. Enes Battal Keskin, Dr. Ahmet Molla Mehmet
  Denetim Kurulu Yedek: Erim Güneş, Mehmet Emin Sarıkaya, Ramazan Arslan

 
Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

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