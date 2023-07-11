Tuzla'daki çalışmalara yakın mercek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla ilçesinde yürüttükleri ve tamamladıkları kurum çalışmalarından bazılarını yerinde inceledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla ilçesinde yürüttükleri kurum çalışmalarından bazılarını yerinde inceledi.

Başkan İmamoğlu; Aydınlı Mahallesi Tuzla Hal Binası inşaatı, İstasyon Mahallesi Tuzla Yaşam Vadisi 1.Etap 1.Kısım bölümü ve Postane Mahallesi Tuzla Şehit Ömer Öner Sahil Parkı’ndaki çalışmaların geldiği aşamalarla ilgili Büyükşehir bürokratlarından bilgi aldı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve yurttaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, Tuzla ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerini de Şehit Ömer Öner Sahil Parkı’nda yaptı.

“Tuzla’da, mevcut yöneticilerinin, ‘En uçta olduğumuz için ihmal ediliyoruz’ dediği noktadan, her konusuna değinen, dokunan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var” diyen Başkan İmamoğlu, “Daha önce ne yazık ki siyasi ayrımcılık, ilçeler arasında en üst seviyeye çıkmış durumdaydı. Tek bir çivinin çakılmadığı, 20 yıldır Büyükşehir’den hizmet almayan, farklı siyasi partiyle yönetildiği için cezalandırılan ilçeler vardı. Ama bugün o yok. Bence çok özel bir ‘İstanbul modeli’ gerçekleşiyor yerel yönetim nezdinde. Tuzla da bunun karşılığını en iyi örnekleriyle alıyor” ifadelerini kullandı.