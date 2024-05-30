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TÜZDEV’den eğitim çalıştayı

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) tarafından, birçok üniversitenin ortak olduğu dikkat çekici bir çalıştay düzenlendi Çalıştayda önemli konu başlıkları da masaya yatırıldı Mehmet ÇETİNKAYA/ A Gazete(BURSA İGFA)İstanbul’un tarihî Rami Kütüphanesi’nde 26 Mayıs’ta gerçekleştirilen "Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitimi Çalıştayı" adını taşıyan bu önemli çalıştayda üstün zekâlı çocukların kavramsallaştırılması, eğitimi, tanılanması, gelecekteki istihdam stratejileri ve öğretmen eğitimlerine dair önemli konuları masaya yatırıldı Çalıştaya İstanbul Valisi Davut Gül, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Maarif Vakfı Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, TÜZDEV Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra birçok akademisyen, öğretmen, aile ve gönüllü katılım sağladı Bu geniş katılım, çalıştayın önemini ve elde edilen sonuçların ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu ALLAH’IN LÜTFUÇalıştayın açılışında konuşan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof Dr Bayram Özer, organizasyonun üstün zekâlı bireylerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve doğru yönlendirilmesinde büyük bir adım olduğunu belirtti TÜZDEV Genel Başkanı Op Dr Kemal Tekden ise, "Üstün zekâlı ve deha çaplı çocuklar, ülkemiz ve tüm insanlık için beşerî sermayedir Beşerî sermayesine sahip çıkan ülkeler gelişmiş ülkelerdir Hatta onlar başka ülkelerin de sermayesini gasp ederler Yerüstü hazinesi dediğimiz bu çocuklara sahip çıkamayan toplumlar ise yeraltı zenginliklerini işleyemezler ve dolayısıyla vatanlarına sahip çıkamazlar Bütün yetkililerimizi ülkemizden beyin göçüne engel olmaya ve Allah’ın bütün toplumlar için lütfu olan bu çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum ” dedi HIZLI TARAMAÖzel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç Dr Mustafa Otrar: BİLSEM ve ARGEM ile çok sayıda üstün zekâlı çocuğa eğitim sunulduğunu, bu çocukların ülke için bir nimet olduğunu, bu nimete sahip çıkılması gerektiğini vurguladı Eylül ayı sonu itibarıyla yerli ve millî, yapay zekâ destekli Türk Ulusal Zekâ Testinin (TUZÖ) faaliyete geçeceğini ve taramanın hızla yapılacağını iletti ÖNLEMLER ALINACAKMillî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci: “Yeni müfredatta farklılaştırma ve zenginleştirme çalışmalarının ilk defa yer alması son derece önemlidir Bu atılım ile üstün zekâlı çocukların eğitim ihtiyaçlarına cevap verilebilecektir ” dedi Çalıştay sonuçlarına göre ARGEM, BİLSEM, öğretmen yetiştirme konularında gerekli önlemleri alacaklarını ekledi HERKES SORUMLULUK ALMALIİstanbul Valisi Davul Gül: “Kamu eli ile üstün zekâlı çocukların eğitiminin yapılması son derece önemli Ancak sürdürülebilirlik için STK’ların da bu konuda çalışması son derece kıymetli ” dedi Çalıştay sonucunda çıktılar ile yapılması gerekenlerden toplumun her kesimine görev düştüğü ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı Oturumlarda, “Üstün Zekâlıların Tanımı ve Kavramsal Çerçeve, Üstün Zekâlıların Eğitimi, Üstün Zekâlıların Tanılanması ve Üstün Zekâlılar için Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Üstün Zekâlıların İstihdamı” konu başlıkları ele alındı

YAŞAM 30.05.2024, 08:16
TÜZDEV’den eğitim çalıştayı

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) tarafından, birçok üniversitenin ortak olduğu dikkat çekici bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda önemli konu başlıkları da masaya yatırıldı.Mehmet ÇETİNKAYA/ A Gazete(BURSA İGFA)
İstanbul’un tarihî Rami Kütüphanesi’nde 26 Mayıs’ta gerçekleştirilen "Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitimi Çalıştayı" adını taşıyan bu önemli çalıştayda üstün zekâlı çocukların kavramsallaştırılması, eğitimi, tanılanması, gelecekteki istihdam stratejileri ve öğretmen eğitimlerine dair önemli konuları masaya yatırıldı. Çalıştaya İstanbul Valisi Davut Gül, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Maarif Vakfı Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, TÜZDEV Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra birçok akademisyen, öğretmen, aile ve gönüllü katılım sağladı. Bu geniş katılım, çalıştayın önemini ve elde edilen sonuçların ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

ALLAH’IN LÜTFU

Çalıştayın açılışında konuşan Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Özer, organizasyonun üstün zekâlı bireylerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve doğru yönlendirilmesinde büyük bir adım olduğunu belirtti. TÜZDEV Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden ise, "Üstün zekâlı ve deha çaplı çocuklar, ülkemiz ve tüm insanlık için beşerî sermayedir. Beşerî sermayesine sahip çıkan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Hatta onlar başka ülkelerin de sermayesini gasp ederler. Yerüstü hazinesi dediğimiz bu çocuklara sahip çıkamayan toplumlar ise yeraltı zenginliklerini işleyemezler ve dolayısıyla vatanlarına sahip çıkamazlar. Bütün yetkililerimizi ülkemizden beyin göçüne engel olmaya ve Allah’ın bütün toplumlar için lütfu olan bu çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.” dedi.

HIZLI TARAMA

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar: BİLSEM ve ARGEM ile çok sayıda üstün zekâlı çocuğa eğitim sunulduğunu, bu çocukların ülke için bir nimet olduğunu, bu nimete sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Eylül ayı sonu itibarıyla yerli ve millî, yapay zekâ destekli Türk Ulusal Zekâ Testinin (TUZÖ) faaliyete geçeceğini ve taramanın hızla yapılacağını iletti.

ÖNLEMLER ALINACAK

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci: “Yeni müfredatta farklılaştırma ve zenginleştirme çalışmalarının ilk defa yer alması son derece önemlidir. Bu atılım ile üstün zekâlı çocukların eğitim ihtiyaçlarına cevap verilebilecektir.” dedi. Çalıştay sonuçlarına göre ARGEM, BİLSEM, öğretmen yetiştirme konularında gerekli önlemleri alacaklarını ekledi.

HERKES SORUMLULUK ALMALI

İstanbul Valisi Davul Gül: “Kamu eli ile üstün zekâlı çocukların eğitiminin yapılması son derece önemli. Ancak sürdürülebilirlik için STK’ların da bu konuda çalışması son derece kıymetli.” dedi. Çalıştay sonucunda çıktılar ile yapılması gerekenlerden toplumun her kesimine görev düştüğü ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Oturumlarda, “Üstün Zekâlıların Tanımı ve Kavramsal Çerçeve, Üstün Zekâlıların Eğitimi, Üstün Zekâlıların Tanılanması ve Üstün Zekâlılar için Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Üstün Zekâlıların İstihdamı” konu başlıkları ele alındı.

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