TÜVTÜRK'ten Bursa'ya 7'nci istasyon

TÜVTÜRK, Bursa’nın Nilüfer ilçesine yeni konseptte inşa ettiği araç muayene istasyonu hizmete açtı.BURSA (İGFA) - T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde Türkiye’de periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, araç muayene kapasitesi ve hizmet kalitesini artırmak için yatırımlarına ara vermeden sürdürürken yeni bir araç muayne istasyonu da Bursa’nın Nilüfer ilçesine açıldı.

Bursa kent sınırlarını içerisinde 7'nci, merkezde ise 2'nci TÜVTÜRK İstasyonu konumunda olan Nilüfer Araç Muayene İstasyonu, 4 kanalıyla binek otomobillerin yanı sıra ağırlığı 5 tona kadar olan ticari araçlar için de hizmet vermeye başladı.

Kentte giderek artan araç muayene ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen istasyon ile TÜVTÜRK, Bursa merkezdeki araç muayene kapasitesini yüzde 70 oranında artırmış oldu.

İstasyonda araç sahipleri araç muayene hizmetinin yanı sıra egzoz gazı emisyon ölçümlerini de yaptırabiliyor.

TÜVTÜRK’ün yeni araç muayene istasyonu konseptine göre Alaaddin Bey Mahallesi'nde 10 dönüm arazı üzerine inşa edilen istasyonda idari binalar, ibadethane, tuvaletler, bekleme alanları ve otopark yer alıyor.