Tütütabaklar, Balıkesir'deki kutlamalara damga vurdu

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları, kentin simgelerinden biri olan tütütabakların gösterileriyle başladı.BALIKESİR (İGFA) - Tütütabaklar, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl kutlamaları kapsamında Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen törenlerde vatandaşlarla dans ederek, şakalaştı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bu yılki gösterilerde, tütütabakların arasında küçük yaştaki çocukların da bulunması dikkat çekti.

Katılımcılar, tütütabakların gösterilerini ilgiyle izledi ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Tütütabaklar, Balıkesir'in kurtuluş mücadelesinde önemli bir rol oynamıştı. İşgal yıllarında, Yunan askerlerini korkutmak ve moral vermek için düzenlenen tülütabak gösterileri, bugün de kentin kurtuluş kutlamalarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.