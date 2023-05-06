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TÜSÇAD 50 bin fidan dikecek

YAŞAM 06.05.2023, 14:01
TÜSÇAD 50 bin fidan dikecek

Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD), "Bir fidan bir can" sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde 12 bine yakın üyesi ile toplam 50 bin fidan dikecek.

MERVE ÖZDEMİR ÇEVİK - ERSEL NALBANT - FERHAT ŞAHİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa da 3 bin 500'ün üzerinde Türkiye genelinde 12 bine yakın üyesi bulunan Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD), Bursa'dan başlayarak "Bir fidan bir can" sloganıyla TÜSÇAD Ormanı oluşturmak için bir araya geldi. Küresel ısınma ve kuraklığa da dikkat çeken TÜSÇAD, başlatılan kampanya çerçevesinde üyeleri ve aileleri ile birlikte eylül ayına kadar toplam 50 bin fidan dikmeyi hedefliyor.

KURAKLIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Fidan dikme etkinliğinde konuşan TÜSÇAD yönetim kurulu üyelerinden Nihat Cüneytoğlu ve Serpil Taban, sağlık çalışanlarının adına fidan dikme kampanyası başlattıklarını ifade ederek, "Tüm sağlıkçıların gönlüne ruhuna dokumak istiyoruz. Bir fidan bir can demektir. Burada bugün ailelerimizle birlikte bine yakın fidan dikeceğiz. Uzun zamandır ülkemiz kuraklık tehlikesi altında aynı zamanda bu konuda da bir katkımız olsun istedik ve dikkat çekmek istedik. Bu etkinliğimizin de herkese örnek olmasını isteriz" dediler.

TÜSÇAD Halkla İlişkiler Koordinatörü Nesrin Gülen de, “Bir fidan bir can dedik ve bugün burada ailelerimizle birlikte TÜSÇAD olarak fidan dikimi için Ovaakça'da bir araya geldik. Sağlık çalışanlarımız bizler için çok kıymetli. Bizler TÜSÇAD olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ayrıca ifade etmek isteriz” diye konuştu.

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