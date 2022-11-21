Turuncu mucize Mandalina Şenliği nefes kesti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 2009 yılında yeniden başlattığı Seferihisar Mandalina Şenliği, 22. kez renkli görüntülerle başladı. Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde mandalina üreticileri için önemli projeler ortaya koyduklarını ifade eden ve Mandalina Şenliği'nin önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, “Küçücük mandalina sadece yiyenlere sağlık, gıda olmuyor. Aynı zamanda üretenlere ekmek, barınma, gıda, sağlık hizmetleri için gelir yaratıyor. Biz bu yüzden mandalinaya turuncu mucize dedik” dedi.İZMİR (İGFA) - Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde Mandalina Şenliği'ni yeniden başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçede düzenlenen şenliğin 22'ncisinin mutluluğuna ortak oldu. Mandalina işleme ve paketleme tesisi satın alan, coğrafi işaret kazandıran, vahşi sulamanın önüne geçen, jeotermal enerji ile kurutma tesisi kurarak mandalina kurusu yapılmasını sağlayan, mandalina kurusu ile dünyayı tanıştıran, ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtımına vesile olan Başkan Tunç Soyer, Seferihisarlılar tarafından ilgiyle karşılandı. Atatürk Halk Eğitim Merkezi önünden başlayan korteje Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Fatma Yetişkin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile eşi Selma Eriş, eski CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu ile Ertuğrul Tugay, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Yelda Celiloğlu ile Nuriye Hepterlikçi, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların da katılımıyla renkli görüntülerin oluştuğu kortej, Seferihisar Kapalı Pazar Yeri'nde sona erdi.

“Seferihisarlı kardeşlerim hepinizi özlemle, sevgiyle kucaklıyorum” diyerek sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mandalina bahçelerini hep hayranlıkla izlediğini söyledi. Mandalinanın bir mucize olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Gerçekten aslında bir mucizedir. Bizler derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balık misali yaşadığımız için bir kez daha hatırlatmak istedim. Bizler bu mucizeye ev sahipliği yapıyoruz. Küçücük mandalina sadece yiyenlere sağlık, gıda olmuyor. Aynı zamanda üretenlere ekmek, barınma, gıda, sağlık hizmetleri için gelir yaratıyor. Biz bu yüzden mandalinaya turuncu mucize dedik. Mandalinaya ve üreticisine hak ettiği değeri verecek çalışmalar yaptık” dedi.

2009 yılında Seferihisar Belediye Başkanlığı görevindeyken mandalinanın üreticiyi büyütmesi amacıyla yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Tunç Soyer, “İlk kez mandalina festivali yapmaya karar verdik. Bunun farkındalığını artırmak istiyorduk. Yaklaşık 40 yıl önce yapılmış bu topraklarda mandalina festivali, 2009'da tekrar başlattık. Çünkü 70 senedir bu topraklarda insanlar bununla yaşıyor. Önemini, anlamını daha iyi anlatmamız lazım dedik. Önce festivalle beraber İşleme ve Paketleme Tesisi satın alarak kurduğumuz Mandalina Birliği’nin kullanımına tahsis ettik, üreticimizle buluşturduk. Sonra coğrafi işaretini aldık, kuraklıkla mücadele için ilk tedbirleri alan belediye olduk. Barajdan gelen suyu, vahşi sulamayı akıllı sayaçlarla buluşturup hem daha adil ücretlendirme hem de daha sağlıklı kullanılmasını sağladık ülkemize örnek olduk. Jeotermal enerji ile kurutma tesisi kurarak mandalina kurusu yapılmasını sağladık, mandalina kurusu ile dünyayı tanıştırdık. Ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtımını sağladık. Başka Bir Tarım Mümkün vizyonumuzun iki temel ilkesi olan iklim değişikliği yani kuraklık ve yoksullukla ilgili mücadelemizde bıkmadan çalışmaya devam ediyoruz. İşlenmesi, paketlenmesi veİşlenmesi, paketlenmesi ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz mandalinayı bugün olduğu gibi yurt içi ile yurt dışı fuarlar ve festivallerle tanıtmaya, mandalinanın pazardaki payını artırmaya yönelik çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Kimsenin yatağa aç girmeyeceği bir coğrafya için çalıştıklarını söyleyen Başkan Soyer, “Biz şu mandalina ile çok daha yüksek seviyede yaşam kalitesiyle yaşayabiliriz. Bu memlekette tarım politikası çöktü, iflas etti. Her gün daha çok dışarıya bağlı olduğumuz, borçlandığımız, üreticinin toprağından vazgeçtiği bir dönemden geçiyoruz. Bu bir kader değil. Tam tersine, bu bereketli topraklarda, olağanüstü iklim koşullarında, güzelim coğrafyada hiçkimse yatağa aç girmeyebilir, yoksulluk çekmeyebilir, işsiz olmayabilir. Göreceksiniz, çok az kaldı, sıkın dişinizi. Şahane bir memleket kuracağız” dedi.

Yetişkin: “Tunç Başkanımız Seferihisar'ı marka haline getirdi” Seferihisar'ın tarımsal üretimde dünyaya örnek gösterilen bir ilçe olduğunu, tohum merkezinden, üretici kooperatiflerine kadar her noktada çok ileride olduklarını söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar artık tarımsal üretimde dünyaya örnek gösterilen bir ilçe olmuştur. Tohum merkezinden, üretici kooperatiflerine kadar her noktada çok ilerideyiz. Tunç başkanımız 'başka bir tarım mümkün' vizyonu ile Seferihisar tarımını marka haline getirdi. Kendisi de burada iken tüm Seferihisar halkı adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız başkanım, yaptığınız her şey için minnettarız” dedi ve Seferihisar halkının, esnafının ve çiftçilerin de fikirlerini ve desteğini alarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kral ve kraliçe seçildi Şenlik kapsamında her yıl olduğu gibi yine şenliğin kral ve kraliçesi seçildi. Nefise Topsakal kraliçe, Cenk Antep ise kral seçildi. Şenlikte ayrıca mandalina temalı hediyelik eşya yarışması ve mandalinalı yiyecek yarışması yapıldı. Bölgenin en iyi mandalinaları da şenliğe özel yarışmada “En iyi en lezzetli mandalina” seçilebilmek için kıyasıya yarıştı. Şenlikte ünlü sanatçı Mehmet Erdem de çok sevilen şarkıları ile Seferihisarlılara konser verdi.