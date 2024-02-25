Türküsev, Çayırovalı okurlarıyla buluştu

Çayırova Belediyesi’nin kültür-sanat programları kapsamında Çayırovalı okurlarıyla buluşan Yazar Sevda Türküsev, ‘Medya ve Sosyal Medyanın Aile Üzerine Etkileri’ isimli söyleşi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerle Çayırova’ya kültür-sanat şehri kimliği kazandıran Çayırova Belediyesi, birbirinden değerli etkinliklerle Çayırovalıların sosyal yaşamına katkı sunmaya devam ediyor.

Kültür sanat programları kapsamında Yazar Sevda Türküsev, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ‘Medya ve Sosyal Medyanın Aile Üzerine Etkileri’ isimli söyleşiyle okurlarıyla bir araya geldi. Programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi.

UZMAN İSİMLERİ İLÇE SAKİNLERİMİZLE BULUŞTURDUK

Etkinlikte ilk olarak bir selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “İlçemize kültür sanat kimliği kazandıracak programları düzenlemeye devam ediyoruz. Sadece ilçemizde değil, bölgemizde de bir ilki gerçekleştirdik ve kitap fuarları düzenledik. Bizler sizleri birçok yazarımızla buluşturduk, alanında uzman isimleri ilçe sakinlerimizle bir araya getirdik. Bir tarafta belediye hizmetlerimizi yaparken, bir taraftan da kültür sanat etkinliklerini düzenlemeye devam edeceğiz” dedi. Çiftçi, konuşmasının ardından Türküsev’e çiçek takdim etti. Yazar Türküsev ise kendisini dinlemeye gelen Çayırovalılara sosyal medya ve aileyle alakalı söyleşi gerçekleştiren Türküsev, okurlarının kitaplarını da imzaladı.