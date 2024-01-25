Turkuaz sahil boyunca Antalya'nın keyifli rotaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı’na (TGA) tarafından hazırlanan cycling.goturkiye.com web sitesinde Antalya Bisiklet Rotaları turkuaz sahil boyunca bol manzara ve keşif eşliğinde birbirinden keyifli rotalar sunuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da, Akdeniz kıyılarına paralel uzanan Toros Dağları, eşsiz doğası ile bisikletçiler için bir cennet. Sık sedir ve çam ormanları arasında gizlenen antik kentleri de keşfedebilme olanağı sunuyor.

Antalya Bisiklet Rotalarına detaylı olarak https://cycling.goturkiye.com/tr/antalya adresinden ulaşabileceğiniz gibi iş o rotaların özeti...

YOL BİSİKLETİ

Kemer - Beldibi - Kemer Likya Sahil Şeridi - Çıralı Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi Çıralı - Beycik - Kemer Kemer - Ovacık – Kemer

GRAVEL BİSİKLET

Yaylakuzdere - Gedelme Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi Likya Yolu - Çıralı Sahili Sedir Rotası Maden Plajı - Likya Rotası

DAĞ BİSİKLETİ

Ovacık - Yaylakuzdere - Gedelme Kemer - Gedelme - Kemer Sedir Rotası Maden Plajı - Likya Yolu Beycik - Altınkaya - Beycik Çalıştepe - Kemer Tahtalı Dağı - Kemer Kemer - Çukuryayla - Beycik

ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Maden Plajı - Likya Rotası Likya Yolu - Çıralı Sahili Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi Ovacık - Yaylakuzdere - Gedelme Sedir Rotası