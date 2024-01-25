Turkuaz sahil boyunca Antalya'nın keyifli rotaları
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı’na (TGA) tarafından hazırlanan cycling.goturkiye.com web sitesinde Antalya Bisiklet Rotaları turkuaz sahil boyunca bol manzara ve keşif eşliğinde birbirinden keyifli rotalar sunuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da, Akdeniz kıyılarına paralel uzanan Toros Dağları, eşsiz doğası ile bisikletçiler için bir cennet. Sık sedir ve çam ormanları arasında gizlenen antik kentleri de keşfedebilme olanağı sunuyor.
Antalya Bisiklet Rotalarına detaylı olarak https://cycling.goturkiye.com/tr/antalya adresinden ulaşabileceğiniz gibi iş o rotaların özeti...
YOL BİSİKLETİ
Kemer - Beldibi - Kemer Likya Sahil Şeridi - Çıralı Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi Çıralı - Beycik - Kemer Kemer - Ovacık – Kemer
GRAVEL BİSİKLET
Yaylakuzdere - Gedelme Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi Likya Yolu - Çıralı Sahili Sedir Rotası Maden Plajı - Likya Rotası
DAĞ BİSİKLETİ
Ovacık - Yaylakuzdere - Gedelme Kemer - Gedelme - Kemer Sedir Rotası Maden Plajı - Likya Yolu Beycik - Altınkaya - Beycik Çalıştepe - Kemer Tahtalı Dağı - Kemer Kemer - Çukuryayla - Beycik
ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Maden Plajı - Likya Rotası Likya Yolu - Çıralı Sahili Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi Ovacık - Yaylakuzdere - Gedelme Sedir Rotası
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|57
|2. Galatasaray
|22
|55
|3. Trabzonspor
|22
|38
|4. Beşiktaş
|22
|36
|5. Antalyaspor
|22
|33
|6. Rizespor
|22
|33
|7. A.Demirspor
|22
|31
|8. Kasımpasa
|22
|29
|9. Kayserispor
|22
|29
|10. Ankaragücü
|22
|28
|11. Başakşehir
|22
|27
|12. Alanyaspor
|22
|26
|13. Sivasspor
|22
|26
|14. Samsunspor
|22
|25
|15. Gaziantep FK
|22
|23
|16. Hatayspor
|22
|22
|17. Pendikspor
|22
|22
|18. Karagümrük
|22
|21
|19. Konyaspor
|22
|21
|20. İstanbulspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Göztepe
|19
|38
|3. Kocaelispor
|19
|36
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Manisa FK
|19
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Ümraniye
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Atletico Madrid
|20
|41
|5. Athletic Bilbao
|21
|41
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|21
|6