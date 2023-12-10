TÜRKONFED 100. Yıl Zirvesi için Anıtkabir'de

Cumhuriyetin 100. yılında Anadolu’nun dört bir yanında gerçekleştirdiği toplantılarla ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu anlatan TÜRKONFED, bu yılın son buluşmasını Ankara’da gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Anıtkabir ziyareti ile başlayan TÜRKONFED 100. Yıl Zirvesi’nde TÜRKONFED’in Ankara temsilciliğinin de açılışı yapıldı.

Cumhuriyetin kazanımlarına ve mirasına sahip çıkmayı kurumsal varlık ve devamlılık meselesi olarak gördüklerini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına miras olarak taşıdıkları orta gelir tuzağına ne yazık ki orta eğitim tuzağının da eşlik ettiğini kaydetti. "İyi eğitilmiş iş gücünde geriye düşmemek için özgürlükçü ve yenilikçi, teknolojiyle bütünleşik bir eğitim sistemi reformuna ihtiyacımız var" diyen Sönmez, "Biz de TÜRKONFED olarak 2024 yılı için ana çalışma alanlarımızdan birini orta eğitim tuzağı olarak belirledik” dedi.