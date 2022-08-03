'Türkmen Takıları' Bursa'da sergileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSMEK işbirliğinde Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Dilfiruz Türkmen Takıları sergisi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarı Zafer Karazeybek tarafından hazırlanan Türkmen takılarının günümüze uyarlanarak yorumlandığı sergi, Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursalılarla buluştu.

Geleneksel takılar, sanatkar Karazeybek tarafından kemik, kuru karanfil, boynuz, hurma çekirdeği, sedef ve kuka ağacından hazırlanarak kolye, küpe, kemer, yaka iğnesi olarak günümüz kullanımına uygun hale getirildi. Koleksiyonda yer alan yaklaşık 130 farklı konudan esinlenerek hazırlanan 120 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkmenlerin yıllar boyunca türeyiş, bereket, dua, hastalıklardan ve kötülüklerden korunma gibi amaçlarla kullandığı sembollerden izler taşıyan eserlerin yer aldığı sergi Bursalılardan yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin de sergiyi Bursalı sanatseverlerle birlikte gezdi. Başkanvekili Şahin, Türk Dünyası Kültür Başkenti teması ile geleneksel ürünlerin göz önüne çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, “2022 Bursa için çok anlamlı. 16 yıldır faaliyet gösteren BUSMEK çalışmaları da bizim için çok değerli. Birçok Bursalıya meslek edindirme noktasında yardımcı oluyoruz. Tarihte var olmuş ama uzun yıllardır bilinmeyen sanatlarımızın günümüzde yaşatılması noktasında biz bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu kapsamda pek çok konuda kurs düzenliyoruz. Sergideki pek çok takıda Umurbey ipekçiliğin katkısını da görüyoruz. Bursa’nın değerlerini tarihle bir arada barındığı için bu sergi oldukça önemli. Sergide emeği geçenleri ve özellikle çalışmalarındaki eşsiz yorumundan ötürü Zafer Karazeybek hocamızı kutluyorum. Tüm Bursalıları eski Türkmen takılarının çağdaş yorumla günümüze uyarlanmış halini görmeye davet ediyorum” dedi.

Sergide her biri ayrı fikirle hazırlanan eşsiz olan yaklaşık 120 eser bulunuyor.

Tomaka, zülüflük, perperi, uzun çeki gibi Türkmen giyim kuşamını süsleyen birçok eşyanın yanı sıra Türk Kültür Araştırmacısı Sabiha Tansuğ’dan derlenen 130 farklı konu da bu sergide yer alıyor.