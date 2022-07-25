Balıkesir’in tamamını, Çanakkale’nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri ile İzmir’in Bergama ilçesini kapsayan İda Madra Jeoparkı’nın tanıtımı, Bergama Kozak Yaylası’nda gerçekleştirildi. 17 bin kilometrekare alanı kapsayan İda Madra Jeoparkı, iş birliğiyle Türkiye’nin UNESCO tescilli ikinci jeoparkı olacak.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2019 yılında projelendirilen İda Madra Jeoparkı çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğiyle devam ediyor. Balıkesir’in tamamı, Çanakkale’nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri ile İzmir’in Bergama ilçesini kapsayan ve toplam 17 bin kilometrekare alana sahip İda Madra Jeoparkı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğiyle UNESCO Dünya Jeoparklar ağına katılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğayı koruyarak ekonomik kalkınmayı sağlayacak olan Balıkesir başta olmak üzere bölgeye büyük fırsatlar yaratacak İda-Madra Jeoparkı Projesi’ni, Bergama Kozak Yaylası’nda tanıttı. Törende İda-Madra Jeoparkı’nın tanıtım filminin gösterilmesinin ardından İda-Madra Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Recep Efe, proje süreci hakkında bilgi verdi.

“BURASI YÖRÜKLERE EMANET”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, güzel bir projenin tanıtımını yaptıklarını kaydederek, Yörük kültürün doğayla barışık yapısına işaret etti. Jeopark projesi üzerinde çalışırken Anadolu kültürüyle batı kültürü arasındaki farkı daha iyi gördüklerini söyleyen Yılmaz “Biri; taşı zorlayarak, yontarak, nehirlerin yerlerini değiştirerek bir yaşam alanı kuruyor ve ölümsüzleşmek üzere eserler bırakıyor ve kendine hizmet etsin diye doğaya vahşice saldırı düzenliyor. Bir de Anadolu Kültürü, Yörük Kültürü dediğimiz; doğal haliyle yaşıyor. Sadece ibadethane ve devleti temsil eden yerleri taş üstüne taş koyarak yapıyor. Geri kalan yerleri doğal malzemeyle, yaşayan malzeme ile yapıyor. Bu bir kültür, bu bir yaşam şekli. Doğayla barışık olma şekli.” dedi.

İDA MADRA EMİN ELLERDE

Başkan Yılmaz “Turizm, insanların gelir elde etmek için çok çaba sarf ettiği ve çok masrafın yapıldığı bir alan. Jeoparkta ise neyse onu görmeye geliyor insanlar. Burada nasıl yaşanıyorsa onu yaşamaya geliyor insanlar. İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu eşsiz doğayı, tarihi alanları dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Bölgenin kalkınmasını sağlayacağız. Kimse kaygılanmasın. Bundan sonra UNESCO çatısı altında İda Madra emin ellerde.” dedi.

“BALIKESİR İLE BİRLİKTE YÜRÜTMENİN GURURUNU YAŞIYORUM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “İki büyükşehir belediyemiz, böyle bir sorumluluk bilinciyle, kendi hizmet alanlarında birbirinden bağımsız olarak yürüttüğü çalışmaları ortaklaştırdı. Bu bölgenin korunması, tanıtılması ve bir jeopark olmasıyla ilgili çalışmaları Balıkesir Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütmenin gururunu yaşıyorum.” dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama’nın sadece İzmir’in değil Türkiye’nin, dünyanın en müstesna şehirlerinden biri olduğunu söylerken Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel “Bugün bir hayalimiz gerçekleşiyor. Bu jeopark, milyonlarca yıl önce doğanın bize bahşettiği bir güzellik. Bu güzelliği yaşatma zamanı artık geldi.” diye konuştu. Yukarıbey Mahallesi Muhtarı Yusuf Doğan ise “Bölgemizin İda Madra Jeoparkı ile gelişeceğine, ürünlerimizi pazarlayabileceğimize, kendi el emeklerimizle geçim kaynağı oluşturabileceğimize inanıyoruz.” dedi.

İDA MADRA JEOPARK TURU

Törenin ardından katılımcılar, kültürel miras eserleri ve gastronomi ürünleri sergi stantlarını gezdi. Başkanlar stant gezisinin ardından eşsiz doğasıyla göz dolduran İda–Madra Jeoparkı’nı keşfe çıktı. Hisarköy Seyir Terası ve Büyük Madra Kayası gezildi. Son durakta ise kendine has hikâyesiyle bölgede özdeşleşen Atatürk Kaya Anıtı ziyaret edildi.