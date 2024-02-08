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Türkiye’nin ilk Afet Master Planında geri sayım

YAŞAM 08.02.2024, 09:03
Türkiye’nin ilk Afet Master Planında geri sayım

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği, deprem, sel, yangın gibi afetleri içermesi ve kapsaması nedeniyle Türkiye’de ilk olacak “Denizli Afet Master Planı” Haziran ayında tamamlanacak. Projede sona yaklaştıklarını anlatan Başkan Zolan, “Birinci önceliğimiz afetlere dayanıklı, dirençli şehir” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın bir süre önce kamuoyu ile paylaştığı, deprem, sel, yangın gibi afetleri içermesi ve kapsaması nedeniyle Türkiye’de ilk olacak “Denizli Afet Master Planı” Haziran ayında tamamlanacak. Ülkeye örnek olacak Afet Master Planı ile Denizli’nin dayanıklılığını araştırmak, afet öncesi, sırası ve sonrasında, önlem almak, müdahale etmek, kentlerin yaşanabilir olması, rehabilitasyonu ve dayanıklı çevreler oluşturulması amaçlanıyor. Her türlü afete karşı dirençli Denizli hedefi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Afet Master Planı 4 ayrı safhadan oluşuyor. Birinci safha raporu kapsamında mevcut durum analizlerinin yapıldığı ve ikinci safhada ise tehlike ve risk haritaları oluşturularak, kentteki tüm paydaşların buluştuğu geniş katılımlı teknik çalıştayda çıkan ağırlıklandırma sonuçlarına göre tüm veriler bütünleştirildi. Boğaziçi, İstanbul Teknik, Dokuz Eylül, Pamukkale, İstanbul ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri hocalarının da danışma kurulunda yer aldığı Denizli Afet Master Planı 3. ve 4. safha raporlarında da zarar azaltma ve müdahale çalışmaları yapılacak ve afet öncesi-sonrası için eylemler oluşturulacak.

“Birinci önceliğimiz afetlere dayanıklı, dirençli şehir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1717’de yaşanan ve Denizli tarihinde bilinen en büyük depremde şehrin yerle bir olduğunu hatırlatarak, tüm imkanları ile seferber oldukları 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekti. Denizli’nin birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu ve bu bilinçle en öncelikli projelerinin afetlere dirençli bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Denizli birinci derece deprem bölgesi olan bir şehir. Allah nasip ederse depreme ve tüm afetlere dirençli ve güçlü bir şehir için en üst seviyede çalışmaya gayret ediyoruz. Birinci önceliğimiz afetlere dayanıklı, dirençli şehir” ifadelerini kullandı. Projede sona yaklaştıklarını anlatan Başkan Zolan, “Afetleri durdurmak mümkün değil ama engellemek, zararı azaltmak ve önlem almak çok önemli. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Ben bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah’ım bir daha bu acıları yaşatmasın” dedi.

Denizli Afet Master Planı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Mart 2023’te kamuoyu ile paylaştığı Denizli Afet Master Planı, deprem, sel, yangın gibi afetleri içermesi ve kapsaması nedeniyle Türkiye’de ilk olacak. Her türlü afet tehlikesine karşı dirençli Denizli hedefi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Afet Master Planı 4 ayrı safhadan oluşuyor. Çalışma kapsamında, afetlere master plan bakış açısı getirilecek ve afet yönetiminin “Hazırlıklı Olma, Zarar Azaltma, Müdahale Etme ve İyileştirme” süreçlerine ilişkin içerikler oluşturulacak. Risk odaklı tüm değerlendirmeler bilimsel bir süreçle gerçekleşecek olup öncelikle Denizli için mevcut durum okuması yapılacak. Olası tüm doğa ve insan kaynaklı, ani ve yavaş gelişen tehlikeler araştırılacak ve etkileri ortaya konacak.

Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri Bilim Kurulu’nda

Çalışmaları yürüten Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarının içinde yer aldığı Denizli Afet Master Planı Bilim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

Prof. Dr. Mustafa Erdik (Boğaziçi Üniversitesi, Deprem Mühendisi)
Prof. Dr. Himmet Karaman (İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisi)
Prof. Dr. Hasan Sözbilir (Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisi)
Prof. Dr. Halil Kumsar (Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisi)
Prof. Dr. Cevza Melek Kazezyılmaz Alhan (İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisi)
Doç. Dr. Hikmet İskender (İstanbul Teknik Üniversitesi, Afet Yönetim Uzmanı) Doç. Dr. Barış Semiz (Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisi)
Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

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