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Türkiye’nin ilk afet master planı çıktı

YAŞAM 22.06.2023, 08:27
Türkiye’nin ilk afet master planı çıktı

Bilim insanları, yerel yönetimler, kamu kurumları, STK’lar başta olmak üzere kentteki tüm paydaşların buluştuğu geniş katılımlı ilk toplantıda, deprem, sel, yangın gibi tüm afetleri kapsaması nedeniyle Türkiye’de ilk olacak Denizli Afet Master Planı’nın örnek olacağı vurgulandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın bir süre önce kamuoyu ile paylaştığı Denizli Afet Master Planı kapsamında akademisyen, yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları gibi Denizli’deki tüm paydaşların bir araya geldiği “Denizli Afet Master Planı Bilgilendirme ve Anlama Toplantısı” yapıldı. Toplantı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ, Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Hakan Sönmez, AFAD ve AKUT’tan temsilciler, akademisyenler, kamu kurumları müdürleri, belediyelerin ilgili birimleri ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Osman Zolan programın açılış konuşmasında, dünyanın var olduğu günden bu yana doğal afetlerle karşılaştığını ve bu tabiat olaylarının öncesinde gerekli hazırlıklar yapılarak yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Zolan bugüne kadar aldıkları tedbirleri anlattı

Denizli'de 1717 tarihinde yaşanan ve kent tarihinde bilinen en büyük depremde şehrin yerle bir olduğu ve yaşayanların yarıya yakının bu afette hayatını kaybettiğini anlatan Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar aldıkları tedbirler hakkında bilgi verdi. Başkan Zolan, “Öncelikle jeolojik ve zemin etütlerinin yapılmasını en üst seviyede hassasiyet göstererek yolumuza devam ediyoruz. Zeminle ilgili olumsuzluk olmaması adına gayret gösteriyoruz, altyapı çalışmaları yapıyoruz. Bilimin elverdiği ölçüde önlemler almaya çalışıyoruz. Deprem riskini ve hasarını minimize etme konusunda gayretlerimiz devam ediyor. Afet sonrası toplanma ve çadır alanlarını belirlemiş durumdayız. Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesine koyduğumuz sistemle her vatandaşımız kendi toplanma alanını görebiliyor” diye konuştu. Afet Eğitim Merkezi projesi hakkında da bilgi veren Başkan Zolan, herkesin bu konuda farkındalığını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Zemin etütleri Büyükşehir’de toplanmaya başladı

19 ilçe belediyesinin inşaatlarda yaptığı zemin etütlerini Denizli Büyükşehir Belediyesinde toplamaya başladıklarını anlatan Başkan Zolan, “Bilimin ışığında birçok çalışmayla kendimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Tüm tehlikelere karşı dirençli bir Denizli olsun istiyoruz. Profesyonel ve katılımcı bir şekilde Denizli Afet Master Planı yapmaya karar verdik. Burada ülkemizde birçok çalışma yapmış ve bu işin uzmanı çok değerli hocalarımız var. Denizli’miz için de gayret gösterecekler. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada sadece hocalarımızın katılımı da yeterli olamayacaktır. Denizli’mizin tüm kurumları, belediyeler, meslek odaları ve tüm kuruluşlar bu işin içinde yer alsın, gördükleri riskleri aktarsın, fikirlerini ortaya koysun istiyoruz. Bugünkü toplantıyla genel çerçeveyi çiziyoruz. Bundan sonraki toplantılarımızın tüm Denizli’yi detaylarıyla tanıyacağımız bir boyutta olmasını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Denizli Afet Master Planı bize ışık olsun”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyada yaşadığımız sürece depremler, yangınlar, yağışlardan dolayı birçok sel felaketleri olmaya devam edecek. Önemli olan buna karşı tedbir almak, duruşumuzu, yürüyüşümüzü belirlemektir. Bize düşen, yakışan budur. Başta hocalarımız olmak üzere il müdürlerimiz, belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Denizli Afet Master Planımız işimizi kolaylaştırmak ve önlem almak adına bize ışık olsun.“

Birbirinden önemli sunumlar gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından Kentsel Yenileme Merkezi’nden Elif Esra Şahin, Denizli Afet Master Planı proje içerik sunumuna geçti ve bilgilendirmelerde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Himmet Karaman “Afet Master Planı Kapsamında Bütüncül Yaklaşım Modeli”; Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir “Denizli Afet Geçmişi ve Mevcut Durum Değerlendirmesi”; PAÜ’den Doç. Dr. Barış Semiz “Denizli Zemin Yapısı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi” ve Kentsel Strateji Kurucusu Ali Faruk Göksu ise “Belirsizlikler ve Beklentiler Dengesinde Afet Master Planı Yaklaşımı” adlı sunumlarını paylaştı. Sunumların ardından katılımcılar merak ettikleri konuları bilim insanlarına sordu.

Denizli Afet Master Planı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın geçen mart ayında kamuoyu ile paylaştığı Denizli Afet Master Planı’nın, deprem, sel, yangın gibi tüm afetleri kapsaması nedeniyle Türkiye’de ilk olacağı vurgulanırken, söz konusu çalışmanın örnek olacağı açıklandı. Her türlü tehlikeye karşı dirençli Denizli hedefi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Afet Master Planı 4 ayrı safhadan oluşacak olup bu çalışma 1 yıl sürecektir. Çalışma kapsamında, afetlere master plan bakış açısı getirilecek ve afet yönetiminin “Hazırlıklı Olma, Zarar Azaltma, Müdahale Etme ve İyileştirme” süreçlerine ilişkin içerikler oluşturulacak. Risk odaklı tüm değerlendirmeler bilimsel bir süreçle gerçekleşecek olup öncelikle Denizli için mevcut durum okuması yapılacaktır. Olası tüm doğa ve insan kaynaklı, ani ve yavaş gelişen tehlikeler araştırılacak ve etkileri ortaya konacaktır.

Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri Bilim Kurulu’nda

Çalışmaları yürütecek Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarının içinde yer aldığı Denizli Afet Master Planı Bilim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Mustafa Erdik (Boğaziçi Üniversitesi, Deprem Mühendisi)
Prof. Dr. Himmet Karaman (İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisi)
Prof. Dr. Hasan Sözbilir (Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisi)
Prof. Dr. Halil Kumsar (Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisi)
Prof. Dr. Cevza Melek Kazezyılmaz Alhan (İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisi)
Doç. Dr. Hikmet İskender (İstanbul Teknik Üniversitesi, Afet Yönetim Uzmanı) Doç. Dr. Barış Semiz (Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisi)
Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

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