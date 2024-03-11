Son Dakika

Türkiye’nin girişimcileri HUBrica ile büyüyecek

YAŞAM 11.03.2024, 12:16
Türkiye’nin girişimcileri HUBrica ile büyüyecek

Halkbank ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle, start-up niteliğindeki girişimlere özel tasarlanan HUBrica Hızlandırma Programı başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve güçlendirmek, farklı sektörlerde yeni atılımlara alan açmak üzere çalışmalarına hız veren Halkbank, yeni bir girişimci geliştirme programını hayata geçiriyor.

Girişimcileri desteklemek ve global ölçekteki ekosistem problemlerine çözüm üretmek için YTU Startup House ile iş birliği yapan Halkbank, HUBrica Hızlandırma Programı ile girişimcilerin iş geliştirme ve inovasyon kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Başvuru süreci 31 Mart 2024 tarihine kadar sürecek olan programa kabul edilecek girişimler, değerlendirmeden

geçirilecek. Eleme sonrası programa kabul edilen girişimciler, online eğitimler ve mentorluk desteğinin yanı sıra çeşitli workshoplara ve ilham buluşmalarına katılım sağlayabilecek.

İlki finansal teknolojiler alanında gerçekleşecek olan HUBrica Hızlandırma Programı ile startup niteliğindeki girişimlerin profesyonel dünyaya hazırlanması amaçlanıyor.

Yaklaşık 6 ay sürmesi planlanan programa titiz bir değerlendirme aşamasının ardından kabul edilecek girişimler, uzman eğitmenler ve mentorlar tarafından desteklenecekler. Program boyunca verilecek eğitimler girişimcilerin farklı bölgelerden olma ihtimali doğrultusunda online olarak düzenlenecek. Programa kabul edilen startuplar, eğitim sonunda ürünlerini farklı pazarlarda ve platformlarda müşterilerle buluşturma fırsatı yakalayacaklar.

DEMO DAY FIRSATI

Program kapsamında girişimcilerin ilgisini ve motivasyonunu artırmak, gelişimlerine çeşitli açılardan destek olmak amacıyla farklı konu başlıklarında yüz yüze atölyeler ile ilham buluşmaları da gerçekleştirilecek. Programı başarıyla tamamlayarak mezun olan girişimcilere, Halkbank-YTU Startup House iş birliğinde düzenlenecek Demo Day etkinliğinde, yatırım alma, yurt içi ve yurt dışı ofis kullanımı, teknoloji harcamalarında destek ve global pazarlara açılma gibi konularda fırsatlar sunulacak.  

BAŞVURU SÜRECİ ONLİNE OLACAK

Finans dünyasının yanı sıra B2B ve perakende sektörü için de finansal bakım hizmetleri, sürdürülebilir bankacılık ürünleri, engelsiz bankacılık ve e-ticaret çözümleri sunan tüm Fintek girişimleri; ilk satışlarını yapmış, düzenli satış verileri oluşturmuş ya da tohum yatırım turuna hazırlanmış erken aşama girişimler olmaları halinde HUBrica Hızlandırma Programına başvurabilecekler.

Program için şartları sağlayan Fintek girişimleri, 31 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını online olarak https://www.halkbankkobi.com.tr/tr/Girisimci/girisimci-bankacilik/girisimcilere-ozel/hubrica.html adresi üzerinden yapabilecekler.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 29 32
15. Ankaragücü 29 30
16. Hatayspor 29 30
17. Karagümrük 29 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 29 26
20. İstanbulspor 29 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 26 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Keçiörengücü 26 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 27 40
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 27 32
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 27 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 27 9